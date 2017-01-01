Обратная связь
Доска объявлений Вход Регистрация
EN | RU

КазахЗерно ИА

рекламный баннер
рекламный баннер
2017-01-01 07:20:07
Какой должна быть водка: дорогой или дешевой?
2017-01-01 07:15:07
Плохие новости для любителей булочек и пива
2017-01-01 07:10:07
Птичий грипп начал передаваться от кошек людям
2017-01-01 07:05:07
Мандарины не могут стать причиной заражения гриппом - эксперт
2017-01-01 07:00:07
Перец чили не дает разрастаться раковым опухолям - медики
2016-12-31 07:35:36
С наступающим Новым Годом!
2016-12-31 07:30:36
Новый год: История праздника на Руси
2016-12-31 07:25:36
Эстония введет налог на сахаросодержащие напитки
2016-12-31 07:20:36
Морские коровы находятся под угрозой исчезновения
2016-12-31 07:15:36
Как не допиться до похмелья в праздники

Аграрные новости Казахстана

Мировой рынок с/х и продовольствия

Agricultural markets

Популярные новости

Cамые обсуждаемые статьи

Наши партнеры

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 12.12.2016 года

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

Ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст. Петропавловск (ЮУЖД)

157-168

164-170

144-149

-

117-122

282-287

262-267

243-247

DAP

ст. Сары-агаш

182-189

190-195

169-174

-

147-153

307-313

287-293

267-273

DAP

ст. Луговая

187-199

200-207

178-181

-

149-155

312-318

292-298

272-278

DAP

ст. Тобол

173-185

181-186

160-166

-

135-141

298-304

278-284

258-261

DAP

порт Актау

193-206

200-205

178-184

-

152-157

318-324

298-304

278-284

FOB

cт. Бекабад

212-225

220-226

199-205

-

-

337-342

317-322

297-300

СРТ

cт. Хайратон

223-235

231-236

210-215

-

185-190

348-353

328-333

308-315

СРТ

ст. Кудукли

187-200

194-201

174-179

-

-

312-317

292-297

272-277

СРТ

ст. Сарахс

234-241

243-249

222-226

-

171-176

359-364

339-344

319-324

-

Цены на казахстанскую пшеницу выросли,

но, видимо, уперлись в потолок

Новость на Казах-зерно:В зимний сезон внимание аграриев традиционно переключилось на реализацию собранного урожая. Борьба за пшеничные цены за ноябрь и первую декаду декабря привела к их заметному росту, но, по мнению экспертов и наблюдателей рынка, они достигли своего потолка, если не на весь сезон, то с большой долей вероятности на ближайшие месяцы.  Росту цен в некоторой степени поспособствовал в начале декабря и упавший к тенге доллар. Зерновое хозяйство республики, ориентированное  на экспорт, серьезно зависит от мировой зерновой конъюнктуры. А в мире профицитный зерновой баланс, растущее производство зерна и его конечных запасов вкупе с не очень высокими перспективами роста международной торговли не дают ценам разогнаться вверх, отмечает эксперт ИА «Казах-Зерно».

Подробнее... Добавить комментарий

Опросник

Аграрное сообщество Казахстана обсуждает Земельную реформу, вызвавшую в республике широкий резонанс. Создана Комиссия при Правительстве РК в Астане, для ее более детальной проработки. Многие известные аграрии уже высказались на эту тему. Что вы думаете по этому поводу?
1797000642 [{"id":"26","title":"\u0421\u0435\u043b\u044c\u0445\u043e\u0437\u0437\u0435\u043c\u043b\u0438 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u044b \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430","votes":"139","pct":"23.05","type":"x","order":"1","resources":[]},{"id":"27","title":"\u0421\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b \u0437\u0435\u043c\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0440\u043e\u043a - \u043e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442","votes":"133","pct":"22.06","type":"x","order":"2","resources":[]},{"id":"28","title":"\u0412\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0430\u043c\u0438 \u0437\u0435\u043c\u043b\u0438 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0435 \u041a\u0430\u0437\u0430\u0445\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430","votes":"104","pct":"17.25","type":"x","order":"3","resources":[]},{"id":"29","title":"\u041d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0443 \u0437\u0435\u043c\u043b\u0438 \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0446\u0430\u043c","votes":"29","pct":"4.81","type":"x","order":"4","resources":[]},{"id":"30","title":"\u0423 \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0445 \u043a\u0440\u0435\u0441\u0442\u044c\u044f\u043d \u043d\u0435\u0442 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0432\u044b\u043a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u0437\u0435\u043c\u043b\u0438","votes":"55","pct":"9.12","type":"x","order":"5","resources":[]},{"id":"31","title":"\u0417\u0435\u043c\u043b\u0438 \u0432\u0441\u0435 \u0440\u0430\u0432\u043d\u043e \u043f\u043e\u043f\u0430\u0434\u0443\u0442 \u0442\u043e\u043c\u0443, \u0443 \u043a\u043e\u0433\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433","votes":"66","pct":"10.95","type":"x","order":"6","resources":[]},{"id":"32","title":"\u0417\u0435\u043c\u043b\u044e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0442\u0435\u043c, \u043a\u0442\u043e \u0432\u043a\u043b\u0430\u0434\u044b\u0432\u0430\u043b \u0432 \u043d\u0435\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430","votes":"77","pct":"12.77","type":"x","order":"7","resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /component/communitypolls/vote/5-аграрное-сообщество-казахстана-обсуждает-земельную-реформу No answer selected. Please try again. Thank you for your vote. Answers Голосов ...

Последние комментарии

o Казахстанцы жалуются на подорожание продуктов
o Казахстан: Что надоит МСХ из программы АПК?

Читайте скоро

Распределять выгоднее, чем производить - Казахстанские агрочиновники явно руководствовались этой мудростью, когда решили создать на базе «Продкорпорации» Экспортный центр АПК

Пшеница не в почете - Эксперты заявляют, что в стране наблюдается перепроизводство зерновых культур. Пришла пора произвести масштабную диверсификацию посевных площадей…
 
Что надоит МСХ из программы АПК? - По итогам 2016 года предполагалось обеспечить экспорт из Казахстана 60 тыс. тонн говядины. Однако основная задача проекта развития экспортного потенциала по мясу КРС с треском провалена

Мамытбеков (
Пираты Каспийского моря


Купи газету

Johnston
© 2008-2016, Информационное Агентство «Казах-ЗЕРНО», зарегистрированное в Министерстве культуры и Информации РК, свидетельство № 10093-ИА от 08.05.2009. Все права на материалы, размещенные на портале www.kazakh-zerno.kz, охраняются в соответствии с законодательством Казахстана.