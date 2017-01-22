На дворе кризис, а кушать хочется. Фрукты купить не на что

мы все понимаем, что у ЕАЭС перспективы развития широкие, только надо работать совместными усилиями. тогда такие показатели еще и вырастут.

Очередное бла,бла,бла и никакого толка. Да не так всё это надо делать. Если конечно у Вас есть желание ВСЁ это исправить. Китай уже 15 лет хочет купит казахстанского зерна на деле резултат НОЛ!! Также и с ветнамом!!

С юбилеем!

Чиновники как сыр в масле катаются, а народ — как сыроподобный продукт в пальмовом масле.