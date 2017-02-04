|
Наименование станции
|
пшеница 3 класса, с клейковиной
|
пшеница 4 класс
|
пшеница 5 класс
|
Ячмень
|
мука
|
Условия поставки
|
23-24%
|
27-30%
|
-
|
2 класс
|
в/с
|
1 сорт
|
2 сорт
|
Продажа
|
Продажа
|
Продажа
|
Продажа
|
Продажа
|
Продажа
|
Продажа
|
Продажа
|
ст. Петропавловск (ЮУЖД)
|
170-175
|
175-180
|
140-145
|
-
|
126-131
|
287-292
|
262-267
|
238-243
|
DAP
|
ст. Сары-агаш
|
193-198
|
199-204
|
163-168
|
-
|
150-155
|
298-303
|
274-279
|
250-255
|
DAP
|
ст. Луговая
|
189-194
|
195-200
|
159-164
|
-
|
146-151
|
295-300
|
271-276
|
247-252
|
DAP
|
ст. Тобол
|
179-184
|
185-190
|
150-155
|
-
|
138-143
|
296-300
|
268-274
|
244-249
|
DAP
|
порт Актау
|
195-200
|
201-206
|
165-170
|
-
|
154-159
|
310-315
|
286-291
|
262-267
|
FOB
|
cт. Бекабад
|
211-216
|
217-222
|
181-186
|
-
|
170-175
|
324-329
|
300-305
|
276-281
|
СРТ
|
cт. Хайратон
|
255-260
|
264-270
|
228-233
|
-
|
217-222
|
359-364
|
335-340
|
311-316
|
СРТ
|
ст. Кудукли
|
263-268
|
269-274
|
233-238
|
-
|
220-226
|
362-367
|
338-343
|
314-319
|
СРТ
|
ст. Сарахс
|
231-236
|
237-242
|
201-206
|
-
|
190-195
|
336-341
|
312-317
|
288-293
|
-
Новый год заморозил рынки,
и динамика цен минимальна
Период конца декабря - начала января, разбитый новогодними и рождественскими праздниками, дал слабую динамику зерновых с небольшим повышением. Сравнительно низкие цены в эквиваленте международной торговли оставляют казахстанскую пшеницу конкурентоспособной, особенно на региональном уровне Средней Азии и Китая. В результате в этом направлении Казахстану удалось увеличить экспорт не только пшеницы, но и муки. Новые положительные прогнозы по мировому производству и запасам пшеницы от USDA давят на рынки угнетающе, и, как поведет себя в дальнейшем ценовой курс, пока не ясно. Об этом пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».