Наименование станции пшеница 3 класса, с клейковиной пшеница 4 класс пшеница 5 класс Ячмень мука Условия поставки 23-24% 27-30% - 2 класс в/с 1 сорт 2 сорт Продажа Продажа Продажа Продажа Продажа Продажа Продажа Продажа ст. Петропавловск (ЮУЖД) 157-168 164-170 144-149 - 117-122 282-287 262-267 243-247 DAP ст. Сары-агаш 182-189 190-195 169-174 - 147-153 307-313 287-293 267-273 DAP ст. Луговая 187-199 200-207 178-181 - 149-155 312-318 292-298 272-278 DAP ст. Тобол 173-185 181-186 160-166 - 135-141 298-304 278-284 258-261 DAP порт Актау 193-206 200-205 178-184 - 152-157 318-324 298-304 278-284 FOB cт. Бекабад 212-225 220-226 199-205 - - 337-342 317-322 297-300 СРТ cт. Хайратон 223-235 231-236 210-215 - 185-190 348-353 328-333 308-315 СРТ ст. Кудукли 187-200 194-201 174-179 - - 312-317 292-297 272-277 СРТ ст. Сарахс 234-241 243-249 222-226 - 171-176 359-364 339-344 319-324 -

Цены на казахстанскую пшеницу выросли,

но, видимо, уперлись в потолок

В зимний сезон внимание аграриев традиционно переключилось на реализацию собранного урожая. Борьба за пшеничные цены за ноябрь и первую декаду декабря привела к их заметному росту, но, по мнению экспертов и наблюдателей рынка, они достигли своего потолка, если не на весь сезон, то с большой долей вероятности на ближайшие месяцы. Росту цен в некоторой степени поспособствовал в начале декабря и упавший к тенге доллар. Зерновое хозяйство республики, ориентированное на экспорт, серьезно зависит от мировой зерновой конъюнктуры. А в мире профицитный зерновой баланс, растущее производство зерна и его конечных запасов вкупе с не очень высокими перспективами роста международной торговли не дают ценам разогнаться вверх, отмечает эксперт ИА «Казах-Зерно».