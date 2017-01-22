|
Наименование станции
|
пшеница 3 класса, с клейковиной
|
пшеница 4 класс
|
пшеница 5 класс
|
Ячмень
|
мука
|
Условия поставки
|
23-24%
|
27-30%
|
-
|
2 класс
|
в/с
|
1 сорт
|
2 сорт
|
Продажа
|
Продажа
|
Продажа
|
Продажа
|
Продажа
|
Продажа
|
Продажа
|
Продажа
|
ст. Петропавловск (ЮУЖД)
|
157-168
|
164-170
|
144-149
|
-
|
117-122
|
282-287
|
262-267
|
243-247
|
DAP
|
ст. Сары-агаш
|
182-189
|
190-195
|
169-174
|
-
|
147-153
|
307-313
|
287-293
|
267-273
|
DAP
|
ст. Луговая
|
187-199
|
200-207
|
178-181
|
-
|
149-155
|
312-318
|
292-298
|
272-278
|
DAP
|
ст. Тобол
|
173-185
|
181-186
|
160-166
|
-
|
135-141
|
298-304
|
278-284
|
258-261
|
DAP
|
порт Актау
|
193-206
|
200-205
|
178-184
|
-
|
152-157
|
318-324
|
298-304
|
278-284
|
FOB
|
cт. Бекабад
|
212-225
|
220-226
|
199-205
|
-
|
-
|
337-342
|
317-322
|
297-300
|
СРТ
|
cт. Хайратон
|
223-235
|
231-236
|
210-215
|
-
|
185-190
|
348-353
|
328-333
|
308-315
|
СРТ
|
ст. Кудукли
|
187-200
|
194-201
|
174-179
|
-
|
-
|
312-317
|
292-297
|
272-277
|
СРТ
|
ст. Сарахс
|
234-241
|
243-249
|
222-226
|
-
|
171-176
|
359-364
|
339-344
|
319-324
|
-
Новый год заморозил рынки,
и динамика цен минимальна
Период конца декабря - начала января, разбитый новогодними и рождественскими праздниками, дал слабую динамику зерновых с небольшим повышением. Сравнительно низкие цены в эквиваленте международной торговли оставляют казахстанскую пшеницу конкурентоспособной, особенно на региональном уровне Средней Азии и Китая. В результате в этом направлении Казахстану удалось увеличить экспорт не только пшеницы, но и муки. Новые положительные прогнозы по мировому производству и запасам пшеницы от USDA давят на рынки угнетающе, и, как поведет себя в дальнейшем ценовой курс, пока не ясно. Об этом пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».