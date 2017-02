1% казахстанцев владеют 90% богатств

90% живут от з/п до з/п

90% имеют доход ниже 60 тыс тенге ($190)

41% не хватает на еду

70% не хотят перемен

А что подешевело?

Народ нищает, з/п падают, офшорная аристократия, коррупционеры и Шукеевцы пилят бюджет и сырьевую ренту.Розничные продажи падают третий год

во всем мире хлеб уже давно за 1$! Нам не избежать этого. на счёт банкротства они уже банкроты!