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КазахЗерно ИА

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2017-01-26 14:36:53
Китай перекраивает евразийскую логистику
2017-01-26 14:18:36
Казахстан: А был ли бычок?
2017-01-26 14:16:36
Казахстан: В Костанае пройдет первая в новом году ярмарка
2017-01-26 14:14:36
Минсельхоз Польши отказался ужесточать отстрел кабанов
2017-01-26 14:12:36
Цены на молочку в России теперь может регулировать государство
2017-01-26 14:10:36
Азербайджан увеличил импорт пшеницы на 15%, картофеля - на 48%
2017-01-26 14:08:36
Китай наращивает импорт сои
2017-01-26 14:06:36
В 2016 году урожай зерновых в Эстонии оказался самым низким за последние пять лет
2017-01-26 14:04:36
В Украине стали производить меньше соков
2017-01-26 14:02:36
Молдова - один из лидеров по закупкам украинской «молочки»

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Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 23.01.2017 года

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

Ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст. Петропавловск (ЮУЖД)

170-175

175-180

140-145

-

126-131

287-292

262-267

238-243

DAP

ст. Сары-агаш

193-198

199-204

163-168

-

150-155

298-303

274-279

250-255

DAP

ст. Луговая

189-194

195-200

159-164

-

146-151

295-300

271-276

247-252

DAP

ст. Тобол

179-184

185-190

150-155

-

138-143

296-300

268-274

244-249

DAP

порт Актау

195-200

201-206

165-170

-

154-159

310-315

286-291

262-267

FOB

cт. Бекабад

211-216

217-222

181-186

-

170-175

324-329

300-305

276-281

СРТ

cт. Хайратон

255-260

264-270

228-233

-

217-222

359-364

335-340

311-316

СРТ

ст. Кудукли

263-268

269-274

233-238

-

220-226

362-367

338-343

314-319

СРТ

ст. Сарахс

231-236

237-242

201-206

-

190-195

336-341

312-317

288-293

-

Новый год заморозил рынки,

и динамика цен минимальна

Новость на Казах-зерно:Период конца декабря - начала января, разбитый новогодними и рождественскими праздниками, дал слабую динамику зерновых с небольшим повышением. Сравнительно низкие цены в эквиваленте международной торговли оставляют казахстанскую пшеницу конкурентоспособной, особенно на региональном уровне Средней Азии и Китая. В результате в этом направлении Казахстану удалось увеличить экспорт не только пшеницы, но и муки. Новые положительные прогнозы по мировому производству и запасам пшеницы от USDA давят на рынки угнетающе, и, как поведет себя в дальнейшем ценовой курс, пока не ясно. Об этом пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».

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Одна из основных задач сельхозпроизводства - обеспечить рентабельность цикла. В растениеводстве немаловажным фактором для этого, помимо урожайности, является удачный выбор культуры, которая с одной стороны не принесет слишком высоких затрат по ее выращиванию и уходу, а с другой - будет востребована на рынке. Какие культуры выгодно сеять казахстанцам в нынешних экономических условиях?
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