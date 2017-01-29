во всем мире хлеб уже давно за 1$! Нам не избежать этого. на счёт банкротства они уже банкроты!

Ох, как надо развивать- скоро будем голодать.

понабрали алигархов в друзья! Монополизировали все!!!!

Нахрена это театральная игра в сим, самим не противно? кучка клоунов, Сталина б вам - уже бы лес валили...

В Нечернозёмной зоне России рачительные хозяйственники успешно развивали животноводство и обеспечивали его полностью своими кормами. На преобладающих дерновоподзолистых почвах получали урожаи озимой пшеницы до 40ц/га., картофеля 400ц/га, силоса кукурузы- !00т/га, сена злаковых трав- до !00ц/га.ТО,что по соцстатистике в 2-3 раза меньше- не показатель. Как сказал один из главных агрономов,если бы мы показывали как есть, всё бы забрали и зимой наши коровы бы сдохли в очереди за комбикормами. На слабо-глееватых и глееватых почвах, как правило обязательно включаемых под осушение, урожайность культур была на 20-25%

ниже.

Осушение здесь не является приговором, тем более,как это было, на большей части площади сельхозпредприятий.

Снять бы здесь энергетические, кредитные и налоговые удавки и помочь бы сельхозпредприятиям с обустройством территории.

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