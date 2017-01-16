Одна из основных задач сельхозпроизводства - обеспечить рентабельность цикла. В растениеводстве немаловажным фактором для этого, помимо урожайности, является удачный выбор культуры, которая с одной стороны не принесет слишком высоких затрат по ее выращиванию и уходу, а с другой - будет востребована на рынке. Какие культуры выгодно сеять казахстанцам в нынешних экономических условиях?

Нужно исследовать рынок, и искать в нем новые ниши и возможности Необходимо осваивать новые технологии и снижать затраты производства Кроме зерновых, выгодно сеять масличные Необходимо повышать продуктивность земель и вносить удобрения в почву в большем объеме Нужно разнообразить посевы зерновых культур Можно выращивать любые культуры, лишь бы были рынки сбыта Нужно исследовать рынок, и искать в нем новые ниши и возможности 1 голос 10.00% Необходимо осваивать новые технологии и снижать затраты производства 2 голоса 20.00% Кроме зерновых, выгодно сеять масличные 3 голоса 30.00% Необходимо повышать продуктивность земель и вносить удобрения в почву в большем объеме 2 голоса 20.00% Нужно разнообразить посевы зерновых культур 1 голос 10.00% Можно выращивать любые культуры, лишь бы были рынки сбыта 1 голос 10.00% Результаты Форма голосования Проголосовать