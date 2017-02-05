Наименование станции пшеница 3 класса, с клейковиной пшеница 4 класс пшеница 5 класс Ячмень мука Условия поставки 23-24% 27-30% - 2 класс в/с 1 сорт 2 сорт Продажа Продажа Продажа Продажа Продажа Продажа Продажа Продажа ст. Петропавловск (ЮУЖД) 170-175 175-180 140-145 - 126-131 287-292 262-267 238-243 DAP ст. Сары-агаш 193-198 199-204 163-168 - 150-155 298-303 274-279 250-255 DAP ст. Луговая 189-194 195-200 159-164 - 146-151 295-300 271-276 247-252 DAP ст. Тобол 179-184 185-190 150-155 - 138-143 296-300 268-274 244-249 DAP порт Актау 195-200 201-206 165-170 - 154-159 310-315 286-291 262-267 FOB cт. Бекабад 211-216 217-222 181-186 - 170-175 324-329 300-305 276-281 СРТ cт. Хайратон 255-260 264-270 228-233 - 217-222 359-364 335-340 311-316 СРТ ст. Кудукли 263-268 269-274 233-238 - 220-226 362-367 338-343 314-319 СРТ ст. Сарахс 231-236 237-242 201-206 - 190-195 336-341 312-317 288-293 -

Новый год заморозил рынки,



и динамика цен минимальна

Период конца декабря - начала января, разбитый новогодними и рождественскими праздниками, дал слабую динамику зерновых с небольшим повышением. Сравнительно низкие цены в эквиваленте международной торговли оставляют казахстанскую пшеницу конкурентоспособной, особенно на региональном уровне Средней Азии и Китая. В результате в этом направлении Казахстану удалось увеличить экспорт не только пшеницы, но и муки. Новые положительные прогнозы по мировому производству и запасам пшеницы от USDA давят на рынки угнетающе, и, как поведет себя в дальнейшем ценовой курс, пока не ясно. Об этом пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».