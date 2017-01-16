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КазахЗерно ИА

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2017-01-16 14:29:14
Казахстан: Укрепление тенге к доллару разгоняет экспортные цены и держит в узде местные
2017-01-16 14:08:36
Казахстан: «Грибные дожди» угрожают пшенице
2017-01-16 15:55:06
Урожай зерновых в Украине достиг рекордных 66 млн. тонн
2017-01-16 15:44:59
Амбициозные планы казахстанских птицеводов на 2017 год
2017-01-16 14:41:17
В латвийском хозяйстве уничтожат более 5 тыс. свиней
2017-01-16 14:06:36
В России началась подготовка к отмене продэмбарго
2017-01-16 14:04:36
Китай конфисковал рекордное количество контрабандного зерна в 2016 году
2017-01-16 14:02:36
Аграрии Украины продолжают вырезать скот и птицу
2017-01-16 14:00:36
Украинский вагон за китайские деньги
2017-01-16 09:33:02
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Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 13.01.2017 года

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

Ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст. Петропавловск (ЮУЖД)

157-168

164-170

144-149

-

117-122

282-287

262-267

243-247

DAP

ст. Сары-агаш

182-189

190-195

169-174

-

147-153

307-313

287-293

267-273

DAP

ст. Луговая

187-199

200-207

178-181

-

149-155

312-318

292-298

272-278

DAP

ст. Тобол

173-185

181-186

160-166

-

135-141

298-304

278-284

258-261

DAP

порт Актау

193-206

200-205

178-184

-

152-157

318-324

298-304

278-284

FOB

cт. Бекабад

212-225

220-226

199-205

-

-

337-342

317-322

297-300

СРТ

cт. Хайратон

223-235

231-236

210-215

-

185-190

348-353

328-333

308-315

СРТ

ст. Кудукли

187-200

194-201

174-179

-

-

312-317

292-297

272-277

СРТ

ст. Сарахс

234-241

243-249

222-226

-

171-176

359-364

339-344

319-324

-

Новый год заморозил рынки,

и динамика цен минимальна

Новость на Казах-зерно:Период конца декабря - начала января, разбитый новогодними и рождественскими праздниками, дал слабую динамику зерновых с небольшим повышением. Сравнительно низкие цены в эквиваленте международной торговли оставляют казахстанскую пшеницу конкурентоспособной, особенно на региональном уровне Средней Азии и Китая. В результате в этом направлении Казахстану удалось увеличить экспорт не только пшеницы, но и муки. Новые положительные прогнозы по мировому производству и запасам пшеницы от USDA давят на рынки угнетающе, и, как поведет себя в дальнейшем ценовой курс, пока не ясно. Об этом пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».

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Одна из основных задач сельхозпроизводства - обеспечить рентабельность цикла. В растениеводстве немаловажным фактором для этого, помимо урожайности, является удачный выбор культуры, которая с одной стороны не принесет слишком высоких затрат по ее выращиванию и уходу, а с другой - будет востребована на рынке. Какие культуры выгодно сеять казахстанцам в нынешних экономических условиях?
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