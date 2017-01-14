Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 13.01.2017 года

Наименование станции пшеница 3 класса, с клейковиной пшеница 4 класс пшеница 5 класс Ячмень мука Условия поставки 23-24% 27-30% - 2 класс в/с 1 сорт 2 сорт Продажа Продажа Продажа Продажа Продажа Продажа Продажа Продажа ст. Петропавловск (ЮУЖД) 157-168 164-170 144-149 - 117-122 282-287 262-267 243-247 DAP ст. Сары-агаш 182-189 190-195 169-174 - 147-153 307-313 287-293 267-273 DAP ст. Луговая 187-199 200-207 178-181 - 149-155 312-318 292-298 272-278 DAP ст. Тобол 173-185 181-186 160-166 - 135-141 298-304 278-284 258-261 DAP порт Актау 193-206 200-205 178-184 - 152-157 318-324 298-304 278-284 FOB cт. Бекабад 212-225 220-226 199-205 - - 337-342 317-322 297-300 СРТ cт. Хайратон 223-235 231-236 210-215 - 185-190 348-353 328-333 308-315 СРТ ст. Кудукли 187-200 194-201 174-179 - - 312-317 292-297 272-277 СРТ ст. Сарахс 234-241 243-249 222-226 - 171-176 359-364 339-344 319-324 -

Цены на казахстанскую пшеницу выросли,

но, видимо, уперлись в потолок

В зимний сезон внимание аграриев традиционно переключилось на реализацию собранного урожая. Борьба за пшеничные цены за ноябрь и первую декаду декабря привела к их заметному росту, но, по мнению экспертов и наблюдателей рынка, они достигли своего потолка, если не на весь сезон, то с большой долей вероятности на ближайшие месяцы. Росту цен в некоторой степени поспособствовал в начале декабря и упавший к тенге доллар. Зерновое хозяйство республики, ориентированное на экспорт, серьезно зависит от мировой зерновой конъюнктуры. А в мире профицитный зерновой баланс, растущее производство зерна и его конечных запасов вкупе с не очень высокими перспективами роста международной торговли не дают ценам разогнаться вверх, отмечает эксперт ИА «Казах-Зерно».

Мировой рынок



За ноябрь динамика пшеницы в мире была неопределенной, падения сменялись взлетами. В итоге котировки пшеницы повысились в США, и в гораздо большей степени во Франции. В Британии пшеница наоборот укрепила позиции. На валютном рынке за период к евро доминировал доллар, резко повысившись с момента избрания нового президента в США. Только к концу месяца евро немного поправил свои позиции. К фунту у доллара динамика была менее однозначной. В течение последней недели ноября котировки пшеницы провалились на обоих континентах.



Во многом причиной тому был новый отчет Международного Совета по зерну с положительными оценками производства зерна в мире. При этом прогнозы торговли и потребления выросли в гораздо меньшей степени, а отдельно по пшенице показатели торговли даже опустились. В результате оценка конечных запасов зерна 2016-17 сезона повысилась на 6 млн. тонн и превысила пределы 500 млн. тонн.



Прогнозы экспертов



В последнем отчете от 24 ноября Международный Совет по зерну (IGC) в разной степени повышены оценки по всем статьям мирового зернового баланса в 2016-17 сезоне. Увеличен прогноз мирового производства зерна на 7 млн. тонн, с 2077 до 2084 млн. тонн. Уровень торговли зерном на этот раз повысился только на 1 млн. тонн, с 337 до 338 млн. тонн. Потребление зерна выросло на 2 млн. тонн, с 2054 до 2056 млн. тонн. В итоге пересмотра данных прошлого сезона и изменений для нового сезона конечные мировые запасы зерна увеличились на 6 млн. тонн, с 498 до 504 млн. тонн.



В прошлом сезоне, по новым данным IGC, было произведено 2004 млн. тонн, потребление составило 1983 млн. тонн, а международный торговый оборот 344 млн. тонн. Конечные запасы 2015-16 сезона составили 475 млн. тонн.



Напомним, в прошлом отчете от 27 октября все статьи баланса также выросли. Повышен прогноз мирового производства зерна на 8 млн. тонн, с 2069 до 2077 млн. тонн. При этом уровень торговли зерном повысился на 4 млн. тонн, с 333 до 337 млн. тонн. Потребление зерна выросло почти сопоставимо с потреблением - на 5 млн. тонн, с 2049 до 2054 млн. тонн. В итоге пересмотра данных прошлого сезона конечные мировые запасы зерна увеличились на 6 млн. тонн, с 492 до 498 млн. тонн.



Отдельно по основным странам-производителям зерна в 2016-17 сезоне оценка производства увеличена для ЕС, России и США. Экспорт зерна в разной степени повышен для ЕС, Украины, США, а уменьшен для России, Канады и Аргентины.



По пшенице для 2016-17 сезона у IGC более умеренные и разнонаправленные изменения. Производство повышено на 1 млн. тонн, с 748 до 749 млн. тонн. Объем торговли снизился на 1 млн. тонн, с 167 до 166 млн. тонн, а уровень потребления остался на месте - 736 млн. тонн. В результате всех изменений и корректировок конечные остатки повысились на 2 млн. тонн, с 233 до 235 млн. тонн. Для 2015-16 сезона данные остались прежние. Производство пшеницы в прогнозе скорректировано до 737 тонн, торговля - до 164 тонн, потребление - до 720 тонн, а переходящие остатки - до 222 млн. тонн.



По кукурузе увеличено производство на 7 млн. тонн, с 1035 до 1042 млн. тонн, уровень торговли на 2 млн. тонн, с 133 до 135 млн. тонн, потребления - на 3 млн. тонн, с 1023 до 1026 млн. тонн, конечных запасов - на 3 млн. тонн, с 221 до 224 млн. тонн.



Динамика котировок пшеницы, кукурузы, сои и рапса в ноябре



Напомним, за октябрь в Лондоне котировки пшеницы повысились на 4 доллара за тонну, с 164 до 168,7 долларов за тонну, или на 2,4%, в Париже к концу октября вышла на ценовые показатели начала периода. В Чикаго пшеница поднялась на 2,4 доллара за тонну, с 147,7 до 150,1 долларов за тонну, или на 1,6%. Кукуруза в США выросла на 7,2 доллара за тонну, с 138,5 до 139,5 долларов за тонну, или на 5,4%, а соя на 21,3 доллара за тонну, с 364,6 до 371,8 долларов за тонну, или на 6%. Рапс в Париже поднялся на 24,25 евро за тонну, с 393,5 до 400 евро за тонну, или 6,5%, а кукуруза на 6,25 евро за тонну, с 159,25 до 166,5 евро за тонну, или на 3,9%.



С 30 октября по 4 ноября пшеница в США, Франции и Британии повысилась, но в разной пропорции. Менее всего сдвинулась французская пшеница, а в большей степени американская. На валютном рынке в паре доллар/евро за неделю европейская валюта выросла к доллару, что добавило значение французской пшеницы в американском эквиваленте.



Всего с 30 октября по 4 ноября в Лондоне котировки пшеницы повысились с 168,7 до 170,2 долларов за тонну, или на 0,9%, в Париже - с 179,3 до 179,5 долларов за тонну, или на 0,1%, а в Чикаго - с 150,1 до 152,6 долларов за тонну, или на 1,7%. Кукуруза в США снизилась с 139,5 до 137 долларов за тонну, или на 1,8%, а соя с 371,8 до 364 долларов за тонну, или на 2,1%. Рапс в Париже опустился с 400 до 390,25 евро за тонну, или 2,4%, а кукуруза - с 166,5 до 164,25 евро за тонну, или на 1,4%.



За период с 4 по 11 ноября пшеничные котировки снизились в США и Франции почти в равной пропорции, а в Британии выросли. Возможно, французская пшеница скатилась бы еще ниже, но на валютном рынке за неделю баланс доллар/евро был в пользу последнего, что поддержало ее в американском номинале. К фунту стерлингов доллар также смотрел вниз с небольшими перерывами, оказывая укрепляющее влияние на британскую пшеницу. Косвенным образом на динамику зерновых культур на прошедшей неделе сыграли два события: выборы в США - 8 ноября и очередной отчет USDA - 9 ноября.



В итоге с 4 по 11 ноября в Лондоне котировки пшеницы поднялись с 170,2 до 174 долларов за тонну, или на 2,2%, в Париже опустились с 179,5 до 175 долларов за тонну, или на 2,5%, а в Чикаго с 152,6 до 148 долларов за тонну, или на 3%. Кукуруза в США упала с 137 до 134,6 долларов за тонну, или на 1,8%, а соя с 364 до 362,3 долларов за тонну, или на 0,5%. Рапс в Париже поднялся с 390,25 до 392,25 евро за тонну, или 0,5%, а кукуруза снизилась с 164,25 до 162,25 евро за тонну, или на 1,2%.



За период с 11 по 18 ноября котировки пшеницы в США и Франции повысились после падения, а в Британии снизились после роста. Американская пшеница поднялась наиболее динамично, более чем на 5%. Почти весь рост пришелся на конец недели. Прогнозы международных экспертов по производству пшеницы и ее конечным остаткам по-прежнему остаются высокими. Это в дальнесрочной перспективе имеет для ценового движения пшеницы угнетающее влияние, но не исключает кратковременные всплески цен на основе спекулятивных факторов. Всю неделю доллар укреплялся к евро и фунту, снижая значения европейской пшеницы в американском эквиваленте, но к концу недели евро выправился и повысился к доллару.



В итоге с 11 по 18 ноября в Лондоне котировки пшеницы опустились с 174 до 173,6 долларов за тонну, или на 0,2%, в Париже поднялись с 175 до 177,3 долларов за тонну, или на 1,3%, а в Чикаго с 148 до 156,2 долларов за тонну, или на 5,5%. Кукуруза в США выросла с 134,6 до 138,9 долларов за тонну, или на 3,2%, а соя с 362,3 до 365,1 доллара за тонну, или на 0,8%. Рапс в Париже повысился с 392,25 до 397,25 евро за тонну, или 1,3%, а кукуруза с 162,25 до 165 евро за тонну, или на 1,7%.



С 18 по 25 ноября пшеница в США сдала позиции, а в Европе котировки набрали вес в разной степени. За неделю евро к доллару вел себя противоречиво - опускался и поднимался, а в итоге закончил неделю с небольшим падением. Фунт к доллару изменялся примерно также, но в большей амплитуде. Зерновые в Новом свете снизились в силу слабого спроса на короткой неделе из-за Дня Благодарения, не помог даже 19% рост экспортных недельных продаж пшеницы США до 712,5 тыс. тонн. А площадки ЕС закончили неделю с плюсом как раз в силу роста спроса и темпов экспорта.



В общем, с 18 по 25 ноября в Лондоне котировки пшеницы поднялись с 173,6 до 175,3 доллара за тонну, или на 1%, в Париже с 177,3 до 178,1 долларов за тонну, или на 0,5%, а в Чикаго опустилась с 156,2 до 154,1 доллара за тонну, или на 1,3%. Кукуруза в США выросла с 138,9 до 140,8 доллара за тонну, или на 1,9%, а соя с 365,1 до 384,3 доллара за тонну, или на 5,3%. Рапс в Париже повысился с 397,25 до 401,5 евро за тонну, или на 1,1%, а кукуруза с 165 до 166,5 евро за тонну, или на 0,9%.



В итоге, с 18 по 25 ноября в Лондоне котировки пшеницы снизились с 175,3 до 172,6 доллара за тонну, или на 1,5%, в Париже с 178,1 до 169,8 долларов за тонну или на 4,7%, а в Чикаго с 154,1 до 148,5 долларов за тонну или на 3,6%. Кукуруза в США упала с 140,8 до 136,5 доллара за тонну или на 3,1%, а соя с 384,3 до 377,5 доллара за тонну или на 1,8%. Рапс в Париже поднялся с 401,5 до 410 евро за тонну, или на 2,1%, а кукуруза опустилась с 166,5 до 163,25 евро за тонну, или на 2%.



На неделе с 25 ноября по 3 декабря на биржах доминировал однозначный падающий тренд. В Старом и Новом свете упали пшеница, кукуруза и соя. На валютном рынке доллар немного сдал к фунту и евро, поддержав значения европейской пшеницы в американском номинале.



Всего за ноябрь в Лондоне котировки пшеницы поднялись на 3,9 доллара за тонну, с 168,7 до 172,6 доллара за тонну, или на 2,3%, в Париже пшеница опустилась значительно - на 9,5 долларов, с 179,3 до 169,8 доллара за тонну или на 5,3%, а в Чикаго на 1,6 доллара за тонну с 150,1 до 148,5 доллара за тонну, или на 1,1%. Кукуруза в США упала на 3 доллара за тонну, с 139,5 до 136,5 доллара за тонну, или на 2,2%, а соя выросла на 5,7 доллара за тонну, с 371,8 до 377,5 доллара за тонну, или на 1,5%. Рапс в Париже поднялся на 10 евро за тонну, с 400 до 410 евро за тонну, или 2,5%, а кукуруза опустилась на 3,25 евро за тонну, с 166,5 до 163,25 евро за тонну, или на 2%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 28 октября по 3 декабря (в долларах за тонну)

28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 03.12 + - за период % за период Пшеница СВОТ Чикаго 150,1 152,6 148 156,2 154,1 148,5 -1,6 98,9 LIFFE Лондон 168,7 170,2 174 173,6 175,3 172,6 3,9 102,3 MATIF Париж 179,3 179,5 175 177,3 178,1 169,8 -9,5 94,7 Кукуруза СВОТ 139,5 137 134,6 138,9 140,8 136,5 -3,0 97,8 Соя СВОТ 371,8 364 362,3 365,1 384,3 377,5 5,7 101,5

Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF с 28 октября по 3 декабря (в евро за тонну)

28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 03.12 + - за период % за период Рапс, MATIF 400 390,25 392,25 397,25 401,5 410 10,0 102,5 Кукуруза, MATIF 166,5 164,25 162,25 165 166,5 163,25 -3,25 98,0

График движения котировок пшеницы в октябре и ноябре 2016 года

Россия

Уборочная кампания-2016



К началу декабря в России обмолочены были еще не все площади. Темпы сбора зерна значительно замедлились по очевидным причинам ухудшения погодных условий для проведения уборочных работ. К началу ноября в России было убрано 94,8% к посевной площади, а к началу декабря уборка зерна продвинулась лишь на 2,2% уборочной площади, до 97%, и дополнительно собрано еще 5,7 млн. тонн зерна. Оставшиеся неубранные поля лежат в основном под кукурузой. Сейчас этой культуры обмолочено 86,3% от всех площадей. В ноябре все было закончено с севом озимых культур под урожай 2017 года. Озимые засеяны на площади 17,4 млн. га, что составило 100,1% прогнозной площади сева. В 2015 году было 16,3 млн. га.



По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 7 декабря в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,8 млн. га, или 97% к посевной площади (в 2015 г. - 44,0 млн. га). Намолочено 125,2 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 108,8 млн. тонн), при урожайности 27,3 ц/га (в 2015 г. - 24,7 ц/га).



Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 27,2 млн. га, или 98,2% к посевной площади (в 2015 г. - 25,5 млн. га). Намолочено 75,9 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 63,9 млн. тонн), при урожайности 27,9 ц/га (в 2015 г. - 25,1 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 8,1 млн. га, или 97,3% к посевной площади (в 2015 г. - 8,2 млн. га). Намолочено 19,1 млн. тонн (в 2015 г. - 18,3 млн. тонн), при урожайности 23,5 ц/га (в 2015 г. - 22,3 ц/га).



Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,5 млн. га, или 86,3% к посевной площади (в 2015 г. - 2,5 млн. га). Намолочено 14,7 млн. тонн (в 2015 г. - 13,0 млн. тонн), при урожайности 58,9 ц/га (в 2015 г. - 52,0 ц/га). Рис обмолочен с площади 202,3 тыс. га, или 98,1% к посевной площади (в 2015 г. - 196,8 тыс. га). Намолочено 1,3 млн. тонн (в 2015 г. - 1,2 млн. тонн), при урожайности 64,4 ц/га (в 2015 г. - 62,7 ц/га).



В том числе в Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 8,4 млн. га, или 98,9% к посевной площади (в 2015 г. - 8,1 млн. га). Намолочено 33,6 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 29,0 млн. тонн), при урожайности 39,9 ц/га (в 2015 г. - 35,6 ц/га). В Северо-Кавказском федеральном округе обмолочено более 3,0 млн. га, или 97,3% к посевной площади (в 2015 г. - 2,9 млн. га). Намолочено 13,3 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 11,5 млн. тонн), при урожайности 43,8 ц/га (в 2015 г. - 39,0 ц/га).



В Приволжском федеральном округе обмолочено 12,6 млн. га, или 96,3% к посевной площади (в 2015 г. - 11,4 млн. га). Намолочено 25,8 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 20,1 млн. тонн), при урожайности 20,4 ц/га (в 2015 г. - 17,6 ц/га). В Центральном федеральном округе обмолочено 7,8 млн. га, или 94,3% к посевной площади (в 2015 г. - 7,8 млн. га). Намолочено 28,6 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 25,9 млн. тонн), при урожайности 36,6 ц/га (в 2015 г. - 33,1 ц/га).



В Сибирском федеральном округе обмолочено 9,8 млн. га, или 98,2% к посевной площади (в 2015 г. - 9,7 млн. га). Намолочено 16,1 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 14,7 млн. тонн), при урожайности 16,5 ц/га (в 2015 г. - 15,2 ц/га). В Уральском федеральном округе обмолочено 3,5 млн. га, или 98,4% к посевной площади (в 2015 г. - 3,4 млн. га). Намолочено 6,0 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 5,8 млн. га), при урожайности 17,2 ц/га (в 2015 г. - 17,0 тыс. га).



В Северо-Западном федеральном округе обмолочено 339,7 тыс. га, или 87,8% к посевной площади (в 2015 г. - 355,6 тыс. га). Намолочено 965,1 тыс. тонн зерна (в 2015 г. - 1,2 млн. тонн), при урожайности 28,4 ц/га (в 2015 г. - 33,8 ц/га). В Дальневосточном федеральном округе обмолочено 317,1 тыс. га, или 92,1% к посевной площади (в 2015 г. - 282,3 тыс. га). Намолочено 808,8 тыс. тонн зерна (в 2015 г. - 714,7 тыс. тонн), при урожайности 25,5 ц/га (в 2015 г. - 25,3 ц/га).



Масличные культуры



Лен-долгунец вытереблен с площади 45,2 тыс. га, или 93,9% к посевной площади (в 2015 г. - 46,1 тыс. га). Подсолнечник обмолочен с площади 7,0 млн. га, или 92,7% к посевной площади (в 2015 г. - 6,5 млн. га). Намолочено 11,1 млн. тонн (в 2015 г. - 9,6 млн. тонн), при урожайности 15,9 ц/га (в 2015 г. - 14,8 ц/га). Рапс обмолочен с площади 892,5 тыс. га, или 89,7% к посевной площади (в 2015 г. - 870,2 тыс. га). Намолочено 1,1 млн. тонн (в 2015 г. - 1,1 млн. тонн), при урожайности 12,1 ц/га (в 2015 г. - 12,5 ц/га). Соя обмолочена с площади более 2,0 млн. га, или 93,5% к посевной площади (в 2015 г. - 2,0 млн. га). Намолочено 3,2 млн. тонн (в 2015 г. - 2,8 млн. тонн) при урожайности 15,5 ц/га (в 2015 г. - 14,3 ц/га).

Прогнозы экспертов

В отчете Международного Совета по зерну (IGC) от 24 ноября в 2016-17 сезоне для России изменены оценки практически по всем статьям зернового баланса, в основном в сторону увеличения. Начальные запасы зерновых культур снизились с 7,6 до 7,4 млн. тонн, производство повышено с 111,3 до 111,8 млн. тонн, импорт возрос с 0,7 до 0,8 млн. тонн, общий зерновой баланс сезона вырос с 119,6 до 120 млн. тонн, внутреннее потребление на продовольственные, фуражные и промышленные цели упали с 69,7 до 69,6 млн. тонн. Объем экспорта уменьшился с 39,6 до 39,4 млн. тонн, а конечные запасы повысились с 10,3 до 11 млн. тонн.



В 2015-16 сезоне, по данным IGC, начальные запасы составляли 9,8 млн. тонн, производство 99,4 млн. тонн, импорт 0,8 млн. тонн. Общий зерновой баланс был на уровне 109,9 млн. тонн, потребление 67,9 млн. тонн, экспорт уточнен с 34,4 до 34,6 млн. тонн, а конечные запасы с 7,6 до 7,4 млн. тонн.



По пшенице оценка данных баланса для России от IGC в ноябре для 2016-17 сезона не изменилась, за исключением показателей экспорта и конечных запасов. При начальных запасах в 5,9 млн. тонн, производство пшеницы составит 71 млн. тонн, импорт 0,5 млн. тонн, общий годовой баланс 77,4 млн. тонн. Общее потребление будет на уровне 38,1 млн. тонн, экспорт снижен с 30,7 до 30 млн. тонн, а конечные запасы повышены с 8,6 до 9,3 млн. тонн.



Для 2015-16 сезона показатели пшеничного баланса были следующие. Начальные запасы - 6,9 млн. тонн, производство - 61 млн. тонн, импорт - 61 млн. тонн, а общий баланс 68,5 млн. тонн. Потребление было на уровне 37,2 млн. тонн, экспорт 25,4 млн. тонн и конечные запасы 5,9 млн. тонн.

Динамика цен в ноябре



В ноябре, с 28 октября по 2 декабря, в России динамика зерновых культур осталась прежней. Кукуруза опять за месяц была в минусе, хотя в последнюю неделю ее тренд изменился на положительный. На этот раз лидерами роста стали фуражные виды зерна. Это можно объяснить усилением сезонного зимнего спроса на фураж - пшеницу и ячмень со стороны внутреннего рынка.



Продовольственное зерно, пшеница 3, 4 классов повысились в одинаковой степени. Рожь немного отстала в динамике. В ноябре на валютном рынке волатильность рубля к доллару была высокой, но в общем за период российская валюта проиграла американской валюте и, поэтому в ее эквиваленте зерно повысилось в гораздо меньшей пропорции. В последнюю неделю ноября основные зерновые культуры в европейской части России выросли в разной степени, кроме фуражной пшеницы, которая незначительно снизилась. В отличие от прошлых периодов, вверх пошла кукуруза. Продовольственное зерно выросло в пределах 25-70 рублей за тонну. При этом наибольшее повышение у продовольственной ржи, а наименьшее у пшеницы 4 класса.



С 28 октября по 2 декабря в России пшеница 3 класса поднялась на 245 рублей за тонну, или на 2,4%, пшеница 4 класса - на 205 рублей, или на 2,4%, фуражная пшеница - на 285 рублей за тонну, или на 3,7%. Продовольственная рожь повысилась на 160 рублей за тонну, или на 2,2%, ячмень - на 315 рублей за тонну, или на 4,4%, а кукуруза опустилась на 100 рублей за тонну, или 1,2%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в ноябре, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 28.02-02.12 + - 28.02-02.12 % Пшеница 3 класса (кл.23%) 10 215 10 255 10 355 10 420 10 405 10 460 245 102,4 Пшеница 4 класса 8 585 8 615 8 690 8 765 8 765 8 790 205 102,4 Продовольственная рожь 7 355 7 355 7 380 7 420 7 445 7 515 160 102,2 Фуражная пшеница 7 635 7 680 7 830 7 935 7 925 7 920 285 103,7 Фуражный ячмень 7 180 7 245 7 330 7 375 7 385 7 495 315 104,4 Фуражная кукуруза 8 615 8 560 8 545 8 440 8 415 8 515 -100 98,8

С 28 октября по 2 декабря в американском эквиваленте пшеница 3 класса повысилась на 0,6 доллара за тонну, или на 0,4%, пшеница 4 класса - на 0,5 доллара за тонну, или 0,4%, фуражная пшеница - на 1,1 доллара за тонну, или на 1,7%. Продовольственная рожь выросла на 0,2 доллара за тонну, или на 0,8%, ячмень - на 2,7 доллара за тонну, или 2,4%, а кукуруза снизилась на 4,3 доллара за тонну, или 3,1%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в ноябре, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 28.02-02.12 + - 28.02-02.12 % Пшеница 3 класса (кл.23%) $162,4 $161,5 $158,8 $160,1 $161,0 $163,0 0,6 100,4 Пшеница 4 класса $136,5 $135,7 $133,2 $134,6 $135,6 $137,0 0,5 100,4 Продовольственная рожь $116,9 $115,8 $113,2 $114,0 $115,2 $117,1 0,2 100,8 Фуражная пшеница $121,4 $120,9 $120,1 $121,9 $122,6 $123,5 1,1 101,7 Фуражный ячмень $114,1 $114,1 $112,4 $113,3 $114,3 $116,8 2,7 102,4 Фуражная кукуруза $137,0 $134,8 $131,0 $129,6 $130,2 $132,7 -4,3 96,9

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

Прогнозы экспертов

Напомним, в октябре в России тренд повышения зерновых культур сохранился и опять же кроме кукурузы, которая вновь снижалась. Как и в прошлом месяце, фаворитом роста была продовольственная рожь. Третий класс пшеницы повысился в большей мере, чем четвертый. Ячмень вырос на таком же уровне, но в другом ценовом диапазоне. Фуражная пшеница повысилась только в пределах процента. По сравнению с сентябрем снизились темпы роста продовольственного зерна - ржи и пшеницы. Значительно потеряли динамику повышения фуражная пшеница и ячмень, а кукуруза снижалась более умеренно.



Замедление роста российских зерновых в октябре вполне объяснимо сдерживающим фактором мирового рынка, цены на котором пока имеют нейтральный или даже негативный фон. В отличие от прошлого периода за октябрь на валютном рынке рубль повысился к доллару менее значительно. Поэтому разница степени роста зерновых культур в американском эквиваленте по отношению к росту в рублях была не так заметна.



С 30 сентября по 28 октября в России пшеница 3 класса повысилась на 230 рублей за тонну, или на 2,3%, пшеница 4 класса на 140 рублей, или на 1,7%, фуражная пшеница на 30 рублей за тонну, или на 0,4%. Продовольственная рожь выросла на 275 рублей за тонну, или на 3,9%, ячмень на 120 рублей за тонну, или на 1,7%, а кукуруза опустилась на 295 рублей за тонну, или 3,3%.



С 30 сентября по 28 октября в американском эквиваленте у зерновых культур динамика роста была выше, из-за положительного сальдо рубля к американской валюте за этот период. Пшеница 3 класса поднялась на 4,9 доллара за тонну, или на 3,1%, пшеница 4 класса на 3,3 доллара за тонну, или 2,5%, фуражная пшеница на 1,4 долларов за тонну, или на 1,2%. Продовольственная рожь повысилась на 5,2 доллара за тонну, или на 4,7%, ячмень на 2,7 доллара за тонну, или 2,4%, а кукуруза снизилась на 3,5 доллара за тонну, или 2,5%.





Казахстан

В Казахстане, в отличие от России, где к началу декабря еще косили кукурузу, уборочная страда закрыта на 100%. К 1 ноября вышли последние данные МСХ о результатах уборки. Напомним, на эту дату, по данным управлений сельского хозяйства, в Казахстане было обмолочено 15353,2 тыс. га уборочных площадей, или практически 100% от всей площади, которая составила в этом году 15356,1 тыс. га. Собрано 23680,9 тыс. тонн зерна при средней урожайности в 15,4 ц/га. Заготовлено семян 2039,2 тыс. тонн, или 99,4% от необходимого уровня. Все показатели уборочной страды на этот период в этом году превышают прошлогодние. В 2015 году из 14775,6 тыс. га уборочных площадей было убрано 14727,2 тыс. га, или 99,7%, а намолочено 19788,7 тонн зерна при более низкой урожайности в 13,4 ц/га. Теперь в зимний период внимание аграриев переключается на реализацию собранного урожая и подготовку к новому сезону.



Одним из важных событий в аграрном сообществе в этом месяце стала разработка нового проекта Государственной программы развития АПК на 2017-2021 годы, который презентовал на заседании Правительства заместитель Премьер-министра - министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов.



Проект программы предусматривает качественное улучшение практически всех показателей АПК. Сельское хозяйство станет стабильным источником дохода для граждан Казахстана. К 2021 году ожидается увеличение валового выпуска сельхозпродукции на 30%, 1 трлн. тенге, или с 3,3 до 4,3 трлн. тенге. Во-вторых, последует рост производительности труда на 50%, с 1,2 млн. до 1,9 млн. тенге. В-третьих, рост экспорта на 17%, с 2,1 до 2,5 млрд. США и, важная часть, сокращение импорта на 17%, с 3,4 млрд. до 2,8 млрд. долл. США.



Также планируется расширение площади орошаемых земель на 40%, с 1,4 до 2 млн. га, которые увеличат доход в 30 раз, чем богарные земли. Основной эффект будет на фермерах: количество получателей государственной поддержки будет увеличено в 7 раз, с 67 до 500 тыс. СХТП. В систему сбыта продукции через кооперативы будут вовлечены более 500 тыс. ЛПХ. Произойдет увеличение доли переработки сельхозпродукции и загрузки перерабатывающих предприятий в 1,3 раза. Последует рост объемов частных инвестиций в отрасль более чем в 3 раза, с 134 млрд. до 427 млрд. тенге. Реализация программы создаст условия для становления ЛПХ в качестве крупного участника системы производства сельхозпродукции через кооперацию, расширения их производственных возможностей и повышения качества продукции.

Прогнозы экспертов



В отчете Международного Совета (IGC) по зерну от 24 ноября на 2016-17 сезон для Казахстана сохранены прогнозы прошлого отчета по всем статьям зернового баланса. В отчете от 27 октября были увеличены прогнозы по производству зерна. Также повысился общий зерновой баланс, объем внутреннего потребления и экспорт. В 2016-17 сезоне при начальных запасах в 3,2 млн. тонн производство повышено с 19,9 до 21 млн. тонн, будет импортировано 0,1 млн. тонн, общий сезонный баланс увеличится 23,2 млн. тонн и составит 24,2 млн. тонн, потребление вырастет с 10 до 10,1 млн. тонн, в том числе 2,5 млн. тонн на продовольственные цели. Экспорт поднимается с 8,9 до 9,8 млн. тонн, а конечные запасы зерна будут на уровне и 4,3 млн. тонн.



В прошлом сезоне начальные запасы составили 3 млн. тонн, производство 17,5 млн. тонн, импорт - 0,1 млн. тонн. Общий баланс в прошлом году был на уровне 20,5 млн. тонн, потребление 9,3 млн. тонн, экспорт - 8,1 млн. тонн и конечные запасы 3,2 млн. тонн.



Отдельно по пшенице прогнозы IGC для Казахстана в ноябре также остались прежними. В 2016-17 сезоне начальные запасы составят 2,5 млн. тонн, производство 17 млн. тонн при нулевом импорте. Общий пшеничный баланс, таким образом, будет на уровне 19,5 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели 7 млн. тонн. Экспорт пшеницы возрастет к прошлому году до 8,9 млн. тонн, а конечные запасы - до 3,7 млн. тонн.



Запасы зерновых



Согласно последней сводке МСХ РК о ходе уборочной кампании, страда в Казахстане закончена на 100% к 1 ноября. Убрано 15353,2 тыс. га пашни и получено 23680,9 тыс. тонн зерна при средней урожайности в 15,4 центнеров с гектара, что выше среднегодового уровня. Октябрь стал третьим месяцем активного роста зернового баланса республики. Напомним, с 1 сентября по 1 октября запасы зерновых в Казахстане выросли на 9762963 тонны, или в 3,02 раза. С 1 августа по 1 сентября зерновой баланс Казахстана вырос на 1872808 тонн, или на 63,3%.



По данным Агентства РК по статистике, на 1 октября в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил 14594845 тонн, а на 1 ноября 2016 года - 18840294 тонны. В итоге в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь и прихода нового зерна с 1 октября по 1 ноября запасы зерновых в Казахстане выросли на 4245449 тонн, или на 29%.



За октябрь количество продовольственного зерна в Казахстане повысилось на 2774249 тонн, с 11795513 до 14569762 тонн, или на 23,5%, фуражного зерна на 931709 тонн, с 1884154 до 2815863 тонн, или на 49,4%, объем семенного зерна поднялся на 539491 тонну, с 915178 до 1454669 тонн, или на 58,9%.

Динамика объемов зерна в Казахстане с 1 октября по 1 ноября 2016 года, в тоннах

Всего на 1 октября Всего на 1 ноября ноябрь к октябрю + - ноябрь к октябрю % Всего зерновые культуры 14 594 845 18 840 294 4245449 129,0 на продовольствие 11 795 513 14 569 762 2774249 123,5 на семена 915 178 1 454 669 539491 158,9 на фураж 1 884 154 2 815 863 931709 149,4

Зерновой прирост по отдельным зерновым культурам сложился неравномерно. Это было связано с различным временем созревания и обмолота тех или иных культур. За октябрь пшеницы стало больше на 3256917 тонн, до 15003289 тонн, или на 127,7%, кукурузы на 142742 тонны, до 203033 тонн, или в 3,37 раза, риса на 106089 тонн, до 349560 тонн, или 143,6%, ячменя на 343076 тонн, до 2336735, или 117,2%. Рожь уменьшилась в объеме на 1448 тонн, до 39042, или на 96,4%, а овес увеличился на 79865 тонн, до 277322 тонн, или 140,4%, гречиха на 38620 тонн, до 76817 тонн, или в 2,01 раза, просо на 21532 тонны, до 42851 тонн, или в 2,01 раза. Смеси колосовых повысилось на 198585 тонн, до 285571 тонны, или в 3,28 раза.



В результате изменений в балансе доля пшеницы в нем составила 79,6%, ячменя 12,4%, кукурузы 1,1%, риса 1,9% и овса 1,5%. На остальные культуры и смесь колосовых пришлось 3,5%.

Динамика объемов зерна в Казахстане с 1 октября по 1 ноября 2016 года, в тоннах в разрезе отдельных культур

Всего на 1 октября Всего на 1 ноября ноябрь к октябрю + - ноябрь к октябрю % Всего зерновые культуры 14 594 845 18 840 294 4245449 129,0 Пшеница 11 746 372 15 003 289 3256917 127,7 Кукуруза 60 291 203 033 142742 3,37 раза Рис 243 471 349 560 106089 143,6 Ячмень 1 993 659 2 336 735 343076 117,2 Рожь 40 490 39 042 -1448 96,4 Овес 197 457 277 322 79865 140,4 Гречиха 38 197 76 817 38620 2,01 раза Просо 21 319 42 851 21532 2,01 раза Смесь колосовых 86 986 285 571 198585 3,28 раза

За октябрьскую жатву больше всего зерна прибавилось в Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Это объяснимо более поздними сроками окончания жатвы в этих областях по сравнению с Акмолинской областью и соответственно более поздними сроками поступления зерна и его учета. В Акмолинскую область больше чем в другие регионы зерна поступило в сентябре.



В разрезе отдельных зерновых регионов в сентябре в Акмолинской области объем зерна увеличился на 838527 тонн, или на 19%, а доля в запасах составила 27,8%, в Костанайской области зерна стало больше на 1239730 тонн, или на 35,4% с долей в 25,2%. В Северо-Казахстанской области запасы повысились на 1234366 тонн, или на 32,8%, с долей в 26,5%.



В общем казахстанском балансе объем зерна в трех областях вырос на 3312623 тонны, на 28,4% и составил 14983846 тонн, что равняется доли в 79,5% от всего общего зернового баланса. Объемы зерна, находящегося на хранении в крестьянских и фермерских хозяйствах, на 1 ноября в Северо-Казахстанской области - 1 026 520 тонн, в Костанайской - 1239730 тонн и Акмолинской - 838527 тонн.



Динамика зернового баланса в Казахстане с 1 октября по 1 ноября 2016 года, по регионам в тоннах

На 1 октября На 1 ноября В том числе в крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 апреля Ноябрь к октябрю + - Ноябрь к октябрю % % к общему балансу Весь Казахстан 14 594 845 18 840 294 4 411 099 4245449 129,0 100,0 Акмолинская 4 404 114 5 242 641 700 212 838527 119,0 27,8 Костанайская 3 501 069 4 740 799 1 275 543 1239730 135,4 25,2 Северо-Казахстанская 3 766 040 5 000 406 1 026 520 1234366 132,8 26,5 В трех областях 11 671 223 14 983 846 3 002 275 3312623 128,4 79,5

Биржевые торги зерном



В течение ноября, с 28 октября по 2 декабря, торговля зерном в секции сельхозпродукции ЕТС шла неравномерно по еженедельному товарному объему и количеству сделок. Больше всего сделок было в начале месяца, затем торговля стала падать, а на последней неделе периода на бирже не было ни одной сделки.



С 28 октября по 4 ноября в секции сельхозпродукции ЕТС состоялось 35 сделок и продано 182349 тонн зерна на сумму 8490651712 тенге. На пшеницу 3 класса пришлось 14 сделок с продажей 96483 тонн этой зерновой при средней цене в 52128,6 тенге за тонну на сумму 5029524436 тенге. Десять сделок прошло по пшенице 4 класса и продано 15038 тонн по средней цене в 38411,1 тенге за тонну на сумму 577626458,5 тенге. Еще 10 сделок было по ячменю 2 класса и реализовано 60828 тонн при средней цене 39868,0 тенге за тонну на сумму 2425090817 тенге. Ячмень пивоваренный продан одной сделкой партией 10000 тонн по цене 45841 тенге за тонну на сумму 458410000 тенге.



С 4 по 11 ноября в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической торговли количество сделок и объем торгов был намного ниже, чем неделей раньше. Всего состоялось 9 сделок по пшенице 3, 4, 5 классов, продовольственному и пивоваренному ячменю. Всего было продано 30596 тонн зерна на сумму 1430301025 тенге. Из всего объема зерна на пшеницу 3 класса пришлось 2 сделки с продажей 1350 тонн при средней цене 51024,14 тенге за тонну на сумму 68882600 тенге. Пшеница 4 класса реализована тремя сделками в объеме 5326 тонн на сумму 214291350 тенге. Пшеница 5 класса одной сделкой продана партией 600 тонн по цене 28000 тенге за тонну на сумму 16800000 тенге. Ячмень 2 класса реализован двумя сделками в объеме 3320 тонн при средней цене 39080,44 тенге за тонну на сумму 129747075,2 тенге. Самая крупная сделка была по пивоваренному ячменю. Его было реализовано 20000 тонн по цене 50029 тенге за тонну на сумму 1000580000 тенге.



С 11 по 18 ноября в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической торговли количество сделок и объем торгов вновь уменьшилось к прошлой неделе. Всего прошло 6 сделок по зерну. Всего было реализовано 17444 тонны пшеницы 3, 4 классов и ячменя на сумму 885533800 тенге. Увеличилась средняя цена этих зерновых культур по сравнению с предыдущим периодом. Из всего зерна на пшеницу 3 класса пришлось 2 сделки и продано 9389 тонн при средней цене 55000 тенге за тонну на сумму 516395000 тенге. Пшеница 4 класса реализована двумя сделками в объеме 2000 тонн при средней цене в 37031,5 тенге на сумму 74063000 тенге. Ячмень продан двумя сделками в объеме 6055 тонн при средней цене 48732,58 тенге за тонну на сумму 295075800 тенге.



С 18 по 25 ноября в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической торговли количество сделок было больше, но объем продаж уменьшился. Продавали пшеницу 3 и 4 классов, а по ячменю сделок не состоялось. Кроме этого, первые два дня, по сути, были пустыми. В итоге за неделю прошло 7 сделок с продажей 5025 тонн зерна на сумму 202817000 тенге. Большая часть продаж пришлась на пшеницу 4 класса. Ее реализовали в объеме 4602 тонн при средней цене в 38922,2 тенге за тонну на сумму 179120000 тенге. Остальная часть пшеница 3 класса - 2 сделки, 423 тонны, цена 56021,3 тенге за тонну, сумма 23697000 тенге.



С 25 ноября по 2 декабря в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической торговли и двойного анонимного аукциона не было ни одной сделки по аграрной продукции. В понедельник 28 ноября с заявками вышли покупатели зерновых культур на базисе EXW. Это была пшеница 3 класса с ценой 46000 тенге за тонну - 2000 тонн, пшеница 4 класса по цене 38000 тенге за тонну - 5000 тонн и ячмень 2 класса за 28000 тенге за тонну - 5000 тонн. В этот день продавцов таких зерновых культур в секции сельхозпродукции ЕТС не было. Не было их и в остальные рабочие дни - 29, 30 ноября и 2 декабря. 1 декабря был выходной по случаю праздника Дня Президента. Заявки на покупку вышеперечисленных зерновых культур простояли всю неделю без изменения цены, объемов и базиса поставки.

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На данный момент сложились следующие внутренние цены:

В столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 53400 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 88200 тенге за тонну, высшего сорта - по 91700 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 84100 тенге за тонну.



В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 53900 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины - за 57400 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 38100 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 92200 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 88700 тенге и по 84500 тенге за тонну соответственно.



В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 51500 тенге, пшеницу выше 27% клейковины - за 53500 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 34500 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 89200 тенге за тонну, а 1-го сорта - по 85900 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 81700 тенге за тонну.



В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 53300 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 56500 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 37400 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 90200 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 87200 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 82700 тенге за тонну.



В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 53900 тенге, ячмень - по 37600 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 91200 тенге за тонну, 1 сорт - 87700 тенге за тонну, 2 сорт - 83500 тенге за тонну.



В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 53000 тенге, пшеница выше 27% клейковины - 56200 тенге за тонну. Ячмень - 38600 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 90900 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 87400 тенге и по 83400 тенге за тонну.



За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 55700 тенге за тонну, ячмень - 39100 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 55200 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 93700, 90200 и 86200 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 92800, 89300, 84600 тенге, соответственно.



На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 59000 тенге за тонну. Ячмень - по 39400 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 95200 тенге за тонну, 1 сорт - 92400 тенге за тонну. По 89500 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.



Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 58700 тенге за тонну, а ячмень второго класса - по 39600 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 96100 тенге, 1 сорт торгуется в районе 93100 тенге, 2 сорт - 89900 тенге за тонну.



В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 59800 тенге за тонну, а ячмень - 40600 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 97300, 93800 и 88800тенге за тонну.



В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 58000, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 95200, 92500 и 87700 тенге за тонну.



В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 59200 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 96100, 93100 и 87600 тенге за тонну.



В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 59000 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 96600 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 93100 и по 89500 тенге за тонну соответственно.

Экспорт



Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $187-199, пшеницу с клейковиной 27-30% - 200-207, ячмень – 149-155, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 312-318, 292-298, 272-278 долларов за тонну.



Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $157-168, пшеницу выше 27% клейковины - $164-170, ячмень - за $117-122, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $282-287, $262-267 и $243-247 соответственно.



На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $182-189, пшеница с клейковиной 27-30% - 190-195, ячмень – 147-153, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 307-313, 287-293 и 267-273 долларов за тонну.



На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $173-185, пшеница с клейковиной 27-30% - 181-186, ячмень – 135-141, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 298-304, 278-284 и 258-261 долларов за тонну.



На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $223-235, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 231-236, ячмень – 185-190, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 348-353, 328-333 и 308-315 долларов за тонну.



На ст. Сарахс цена на пшеницу 3 класса составляет $234-241, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 243-249, ячмень – 171-176, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 359-364, 339-344 и 319-324 долларов за тонну.



В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $193-206 с клейковиной выше 27% - $200-205, ячмень - $152-157. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $318-324, $298-304 и $278-284 за тонну.

Справка: 1 доллар = 334,31 тг, 1 eвро = 355,17 тг, 1 рубль = 5,31 тг, 1 фунт стерлингов = 421,70 тг.

Алимбек Габитов



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