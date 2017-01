Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 13.01.2017 года

404916464

[{"id":"33","title":"\u041d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a, \u0438 \u0438\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c \u0432 \u043d\u0435\u043c \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043d\u0438\u0448\u0438 \u0438 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438","votes":"0","pct":"0.00","type":"x","order":"1","resources":[]},{"id":"34","title":"\u041d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u043e\u0441\u0432\u0430\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438 \u0438 \u0441\u043d\u0438\u0436\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430\u0442\u0440\u0430\u0442\u044b \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430","votes":"0","pct":"0.00","type":"x","order":"2","resources":[]},{"id":"35","title":"\u041a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0437\u0435\u0440\u043d\u043e\u0432\u044b\u0445, \u0432\u044b\u0433\u043e\u0434\u043d\u043e \u0441\u0435\u044f\u0442\u044c \u043c\u0430\u0441\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435","votes":"0","pct":"0.00","type":"x","order":"3","resources":[]},{"id":"36","title":"\u041d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0437\u0435\u043c\u0435\u043b\u044c \u0438 \u0432\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u044c \u0443\u0434\u043e\u0431\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u043f\u043e\u0447\u0432\u0443 \u0432 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435\u043c \u043e\u0431\u044a\u0435\u043c\u0435","votes":"1","pct":"50.00","type":"x","order":"4","resources":[]},{"id":"37","title":"\u041d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0440\u0430\u0437\u043d\u043e\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u0438\u0442\u044c \u043f\u043e\u0441\u0435\u0432\u044b \u0437\u0435\u0440\u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0443\u0440","votes":"1","pct":"50.00","type":"x","order":"5","resources":[]},{"id":"38","title":"\u041c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0432\u044b\u0440\u0430\u0449\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u043b\u044e\u0431\u044b\u0435 \u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0443\u0440\u044b, \u043b\u0438\u0448\u044c \u0431\u044b \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0438 \u0441\u0431\u044b\u0442\u0430","votes":"0","pct":"0.00","type":"x","order":"6","resources":[]}]

["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"]

sbar

200

200

/component/communitypolls/vote/6-одна-из-основных-задач-сельхозпроизводства-обеспечить-рентабельность-цикла

No answer selected. Please try again.

Thank you for your vote.

Answers

Голосов