Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 5.06.2017 года

Наименование станции пшеница 3 класса, с клейковиной пшеница 4 класс пшеница 5 класс Ячмень мука Условия поставки 23-24% 27-30% - 2 класс в/с 1 сорт 2 сорт Продажа Продажа Продажа Продажа Продажа Продажа Продажа Продажа ст. Петропавловск (ЮУЖД) 156-160 161-166 126-130 - 112-116 272-278 248-252 223-228 DAP ст. Сары-агаш 178-182 184-189 158-153 - 135-140 283-288 259-264 235-240 DAP ст. Луговая 172-177 179-183 143-147 - 130-132 279-284 255-260 230-235 DAP ст. Тобол 163-168 169-175 135-140 - 123-127 280-284 252-257 229-233 DAP порт Актау 181-185 188-192 152-157 - 141-145 297-301 272-277 249-254 FOB cт. Бекабад 193-198 200-205 163-169 - 153-158 307-311 282-287 259-264 СРТ cт. Хайратон 240-243 249-254 212-217 - 201-206 343-349 320-325 295-300 СРТ ст. Кудукли 248-252 253-259 217-222 - 204-210 347-352 323-328 299-303 СРТ ст. Сарахс 0 0 0 - 160-165 0 0 0 -

Цены на зерновые в Казахстане падают,

а стоимость их транспортировки растет.

Зерна много, а колея всего одна

Посевная кампания в Казахстане уже второй год проходит ударными темпами, но в этом году особенно остро стоит вопрос оборотных денежных средств на оплату налогов, текущих расходов и зарплаты персоналу. Закредитованные «под завязку» хозяйства с трудом находят новые источники финансирования. Тяжелая логистика сырого зерна как внутри казахстанского рынка, так и на экспорт съедает всю прибыль держателей зерновых продуктов и их посредников. Вопрос мог бы быть решен с помощью развития более высоких по содержанию прибавочной стоимости производств переработки сельхозсырья. Но для этого опять нужны инвестиции, участие партнеров, реклама на внешних рынках и многое другое. Тема не одного дня. Эксперты ИА «Казах-Зерно» пробуют разобраться в сложившейся ситуации.



Мировой рынок

В мае котировки пшеницы в США и во Франции повысились, а в Британии опустились. Рост пшеницы во Франции был более высоким, так как его подгонял падающий к евро доллар. За период с 24 апреля по 26 мая доллар снизился с 0,7799 евро/доллар до 0,7685 евро/доллар. В мае экспертные группы USDA и IGC дали отрицательные прогнозы по мировому производству пшеницы для 2017-18 сезона. Вместе с тем, Международный Совета по зерну повысил уровень торговли зерновыми культурами и снизил прогноз их конечных запасов. Это стало положительным стимулом для участников рынка.

Прогнозы экспертов

25 мая опубликован очередной отчет Международного Совета по зерну (IGC) . Для текущего 2016-17 сезона скорректированы все статьи мирового зернового баланса. Производство зерна в мае повышено с 2111 до 2120 млн. тонн, торговля с 345 до 349 млн. тонн, потребление с 2075 до 2087 млн. тонн. В итоге, конечные остатки снизились на 3 млн. тонн, с 516 до 513 млн. тонн.

Для будущего 2017-18 сезона производство зерна IGC уменьшено на 1 млн. тонн, с 2054 до 2053 млн. тонн, уровень торговли повышен с 342 до 346 млн. тонн, а потребления - с 2079 до 2086 млн. тонн. Конечные остатки сокращены на 12 млн. тонн, с 491 до 479 млн. тонн.

По пшенице для 2016-17 сезона у IGC более умеренные изменения баланса в сторону увеличения. Производство повышено на 1 млн. тонн, с 753 до 754 млн. тонн. Объем торговли поднялся на 2 млн. тонн, с 171 до 173 млн. тонн, а уровень потребления на 1 млн. тонн, 737 до 738 млн. тонн. В результате всех изменений и корректировок конечные остатки поднялись на 1 млн. тонн, с 240 до 241 млн. тонн.

Для будущего 2017-18 сезона прогноз производства пшеницы не изменился - 736 млн. тонн, показатели торговли повысились с 166 до 169 млн. тонн, потребление осталось на месте - 738 млн. тонн. Конечные переходящие запасы тоже остались на прежнем уровне - 239 млн. тонн.

По кукурузе для 2016-17 сезона увеличение по производству, торговле и потреблению, но снижение по конечным запасам. Производство увеличено на 6 млн. тонн, с 1059 до 1065 млн. тонн, уровень торговли повышен с 137 до 138 млн. тонн, а потребление на 7 млн. тонн, с 1041 до 1048 млн. тонн. Конечные запасы снизились на 1 млн. тонн, с 227 до 226 млн. тонн.

На будущий сезон IGC для кукурузы прогноз производства остался на прежнем уровне - 1026 млн. тонн, торговля повышена на 1 млн. тонн, с 139 до 140 млн. тонн, потребление увеличено на 8 млн. тонн, с 1046 до 1054 млн. тонн, а конечные запасы снижены на 10 млн. тонн, с 207 до 197 млн. тонн.

USDA снизило прогноз мирового урожая пшеницы в 2017-18 сезоне с 753,1 млн. тонн до 737,83 млн. тонн, что на 15,26 млн. тонн ниже текущего сезона, потребление также снижено до 734,9 млн. тонн, ниже на 5,3 млн. тонн от текущего сезона. Конечные запасы продолжат рост до рекорда 258,3 млн. тонн против нынешних 255,35 млн. тонн. Основное сокращение в валовых сборах произойдет в США - 49,5 млн. тонн (62,9 в текущем году) и Австралии - 25 млн. тонн (35 в 2016-17г.), также России - 67 млн. тонн (72,5 - в 2016г.), Канаде, Украине и Казахстане. А рост среди основных продавцов – в ЕС до 151 млн. тонн (145,5 в 2016г) и Аргентине 17 млн. тонн (16 в 2016г). Негативным моментом будет большой урожай в Индии и Китае.

USDA прогнозирует снижение урожая кукурузы в 2017-18гг. в мире в с 1065,1 до 1033,66 млн. тонн против в текущем сезоне и скромный, но всё же рост потребления на 0,8%, до 1062,3 млн. тонн против 1053,6 млн. тонн в 2016-17 сезоне. Конечные запасы наконец-то сократятся до 195,25 млн. тонн против 223,9 млн. тонн в текущем сезоне, запасы росли 6 лет подряд. Главное сокращение в валовых сборах кукурузы будет в США - 357,3 млн. тонн (384,8 в текущем году) и Мексике - 25 млн. тонн (27 в 2016-7г.), также в Китае, Индии и Бразилии. Но рост урожаев в ЕС до 63,5 млн. тонн (60,7 в 2016г) и Канаде - 15,2 млн. тонн (13,2 в 2016г). Негативным моментом будет сохранение больших урожаев в Аргентине и на Украине.

Ценовая динамика

Напомним, с 24 марта по 24 апреля 2017 года в Лондоне котировки пшеницы поднялись с 183,1 до 188,2 долларов за тонну, или на 2,8%, в Париже падают с 179,1 до 176,9 доллара за тонну, или на 1,2%, а в Чикаго с 156 до 153,4 доллара за тонну, или на 1,7%. Кукуруза в США выросла с 140 до 141,3 доллара за тонну, или на 0,9%, а соя упала с 358,5 до 354,9 доллара за тонну, или на 1%. Рапс в Париже повысился с 401,5 до 434,3 евро за тонну, или на 8,2%, а кукуруза с 172 до 188,3 евро за тонну, или на 9,5%.

С 24 по 28 апреля котировки пшеницы в США и Европе ощутимо укрепили позиции, после спада предыдущих периодов. Котировки значительно превзошли значения конца марта. Все это происходило на фоне падающего к евро и фунту доллара. Только в конце недели доллар начал укрепляться к евро. В Лондоне котировки пшеницы повысились на 1,3%, в Париже на 3% и в Чикаго на 3,5%. Кукуруза в США выросла на 1,9%, а соя упала на 1%. Рапс и кукуруза в Париже снизились.

С 28 апреля по 12 мая динамика пшеничных контрактов была слабой. В Лондоне котировки пшеницы поднялись на 0,3%, в Париже на 0,3% и в Чикаго почти не изменились. Кукуруза в США выросла на 1,3%, а соя на 0,7%. Рапс в Париже повысился на 0,6%, а кукуруза на 0,9%.

За прошлую неделю, с 12 по 19 мая, котировки пшеницы повысились на обоих континентах, но в разной динамике. В США и Британии рост составил менее одного процента, а во Франции более трех процентов. В Европе повышение пшеницы в эквиваленте доллара было обусловлено исключительно фактором курса валют. За неделю доллар сдал к фунту, а особенно значительно к евро. От этого котировки в американском номинале окрепли, даже несмотря на их снижение в национальной валюте.

С 19 по 26 мая пшеничные контракты в США и Франции повысились, в Британии поменяли позиции, которые оказались значительно ниже предыдущих. Кукуруза в США выросла в пределах процента, а соя опустилась. Рапс и кукуруза во Франции закончили неделю снижением. Валютный фактор по итогам недели сыграл свою роль в ценообразовании. Доллар за период снизился к евро, но немного подрос к фунту, повлияв на европейскую пшеницу в американском номинале соответствующим образом.

К концу периода 26 мая в США и Франции возобладал тренд роста пшеничных фьючерсов, а в Британии контракты снизились. В пятницу валютный фактор на рынке тоже имел место быть. Доллар пошел вверх, достаточно резко к фунту и менее уверенно к евро, соответственно прижав европейскую пшеницу в своем номинале. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 0,3%, в Париже поднялись на 0,6%, а в Чикаго на 1,8%. Кукуруза в США выросла на 1,4%, а соя упала на 1%. Рапс и кукуруза в Париже вновь опустились.

В США на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные контракты повысились с 4,305 до 4,3825 $/бушель, или на 1,8% ($161 за тонну). Кукуруза поднялась с 3,69 до 3,7425 $/бушель, или на 1,4% ($147 за тонну). Соя упала с 9,3625 до 9,265$/бушель, или на 1% ($340,4 за тонну).

В Европе 26 мая на бирже LIFFE в Лондоне июльские пшеничные контракты опустились в 143,9 до 143,5 фунтов за тонну, или 0,3% ($184,6). На бирже MATIF 26 мая сентябрьские контракты выросли с 166,75 до 167,75 евро за тонну, или на 0,6% ($188). Контракты с поставкой в декабре поднялись с 171,25 до 172,5 евро за тонну, или на 0,7% ($193,4).

На бирже в Париже 26 мая августовские контракты рапса снизились с 357,25 до 356 евро, или 399,2$/тонна, контракты кукурузы с поставкой в июне упали с 166 до 165 евро, или 185$/тонна.

В итоге с 19 по 26 мая котировки пшеницы в Лондоне опустились на 3,6 доллара за тонну, или на 2%, в Париже поднялись на 11,1 доллара за тонну, или на 6,3%, а в Чикаго на 7,6 доллара, или на 5%. Кукуруза в США повысилась на 5,7 доллара за тонну, или на 4%, а соя опустилась на 14,5 доллара за тонну, или на 4,1%. Рапс в Париже снизился на 4 доллара за тонну, или на 1,1%, а кукуруза на 1,5 доллара за тонну, или на 1%.

А всего за период с 24 апреля по 26 мая котировки пшеницы в Лондоне снизились на 9,6 доллара за тонну, или на 5%, в Париже повысились на 3,7 доллара за тонну, или на 2%, а в Чикаго на 1,1 доллара, или на 0,7%. Кукуруза в США выросла на 0,6 долларов за тонну, или на 0,4%, а соя опустилась на 9,7 доллара за тонну, или на 2,8%. Рапс в Париже снизился на 43,5 доллара за тонну, или на 10,9%, а кукуруза на 8,25 доллара за тонну, или на 4,8%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 24 апреля по 26 мая (в долларах за тонну)

24.04 26.05 + - за период % за период Пшеница СВОТ Чикаго 153,4 161 7,6 105,0 LIFFE Лондон 188,2 184,6 -3,6 98,0 MATIF Париж 176,9 188 11,1 106,3 Кукуруза СВОТ 141,3 147 5,7 104,0 Соя СВОТ 354,9 340,4 -14,5 95,9

Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF с 24 апреля по 26 мая (в евро за тонну)

24.04 26.05 + - за период % за период Рапс, MATIF 399,5 356 -43,5 89,1 Кукуруза, MATIF 173,25 165 -8,25 95,2

Наличные цены

На мировом рынке наличного товара на базисе FOB с 19 по 26 мая французская пшеница опустилась ниже российской. На американском континенте мягкая пшеница снизилась, а твердая укрепила позиции. Ячмень, кукуруза и соя на рынках сдвинулись вниз.

Средняя цена на мягкую пшеницу SRW на базисе FOB из портов в США за неделю повысилась на 1 доллар, с 182 до 183 доллара за тонну, а на пшеницу HRW с содержанием протеина 11% опустилась на 4 доллара, с 196 до 192 доллара за тонну. Пшеница HRS (NS/DNS) с протеином 14%, наоборот повысилась на 4 доллара, с 254 до 260 долларов за тонну. Кукуруза в портах США выросла на 1,3 доллара, с 161 до 162,3 доллара за тонну.

Французская пшеница в порту Руан выросла на 1 доллар, с 186 до 187 долларов за тонну, а ячмень на 2 доллара, с 166 до 168 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря не изменилась - 186 долларов за тонну.

Соя из США на базисе FOB снизилась с 366 до 361 доллар за тонну, а в Аргентине с 361 до 357 долларов.

Россия

Посевная кампания

Яровой сев в России близится к закату. По всем культурам в целом по стране он проведен на площади 45,5 млн. га, или 86,5% к прогнозу (в 2016 г. - 46,5 млн. га). По состоянию на 31 мая 2017 года в целом по Российской Федерации яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 27,9 млн. га, или 90,1% к прогнозу (в 2016 г. - 29,0 млн. га). Из них яровая пшеница посеяна на площади 12,1 млн. га, или 89,5% к прогнозу (в 2016 г. - 13,1 млн. га). Яровой ячмень - на площади 6,9 млн. га, или 89,7% к прогнозу (в 2016 г. - 7,5 млн. га). Кукуруза на зерно - на площади 2,8 млн. га, или 92,7% к прогнозу (в 2016 г. - 2,6 млн. га). Рис посеян на площади 166,0 тыс. га, или 78,6% к прогнозу (в 2016 г. -186,6 тыс. га).

Отдельно по каждому округу результаты ярового сева различны. В том числе, в Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 5,1 млн. га, или 81,5% к прогнозу (в 2016 г. - 5,6 млн. га). В Северо-Кавказском федеральном округе - 1,7 млн. га, или 96,8% к прогнозу (в 2016 г. - 1,7 млн. га). В Центральном федеральном округе - 8,6 млн. га, или 92,8% к прогнозу (в 2016 г. - 8,0 млн. га). В Приволжском федеральном округе - 14,4 млн. га, или 91,9% к прогнозу (в 2016 г. - 14,8 млн. га). В Сибирском федеральном округе - 10,6 млн. га, или 82,5% к прогнозу (в 2016 г. - 11,2 млн. га). В Уральском федеральном округе - 3,6 млн. га, или 78,6% к прогнозу (в 2016 г. - 3,9 млн. га). В Северо-Западном федеральном округе - 291,5 тыс. га, или 58,7% к прогнозу (в 2016 г. - 411,5 тыс. га). В Дальневосточном федеральном округе - 1,2 . га, или 65,3% к прогнозу (в 2016 г. - 903,8 тыс. га).

Всего на 31 мая подкормлено 16,5 млн. га посевов озимых культур (в 2016 г. - 13,4 млн. га), или 95,3% к площади сева озимых. В том числе, в Южном федеральном округе - 6,1 млн га, или 100% к площади сева, в Северо-Кавказском федеральном округе - 2,3 млн га, или 100% к площади сева, в Центральном федеральном округе - 3,7 млн га, или 96,3% к площади сева, в Приволжском федеральном округе - 4,1 млн га, или 61,2% к площади сева, в Северо-Западном федеральном округе - 88,7 тыс. га, или 88,6% к площади сева, в Уральском федеральном округе - 41,2 тыс. га, или 60,4% к площади сева, в Сибирском федеральном округе - 123,4 тыс. га, или 34,2% к площади сева.

Сев масличных культур опережает прошлогодние темпы по площади засева. Лен-долгунец посеян на площади 33,6 тыс. га, или 67,3% к прогнозу, в 2016 г. - 42,5 тыс. га. Подсолнечник на зерно размещен на площади 6,8 млн. га, или 95,3% к прогнозу. В 2016 г. - 6,4 млн. га. Яровой рапс посеян на площади 807,2 тыс. га, или 91,7% к прогнозу, а в 2016 г. - 804,3 тыс. га. Соя засеяна на площади 2,0 млн. га, или 86,6% к прогнозу, в 2016 г. - 1,4 млн. га.

Прогнозы экспертов

В последнем отчете Международного Совета по зерну (IGC) от 25 мая прогнозы по зерновому и пшеничному российскому балансу не изменились. В текущем сезоне при начальных запасах в 7,3 млн. тонн было произведено 114,2 млн. тонн (данные прошлого отчета 113,4 млн. тонн), а импортировано 1 млн. тонн. Общий сезонный баланс зерна составил 122,5 млн. тонн, из которых 16 млн. тонн будет потрачено на продовольственные цели, на фуражные и технические нужды 72,3 млн. тонн. Экспорт на конец сезона будет равен 36,6 млн. тонн, а переходящие остатки зерна 13,6 млн. тонн.

Для следующего 2017-18 сезона прогноз для России в майском отчете изменены показатели начальных и конечных запасов, общего баланса потребления, как продовольственного, так и фуражного. В 2017-18 году начальные запасы снижены с 14,8 до 13,6 млн. тонн, прогноз производства увеличен с 108,1 до 108, 4 млн. тонн зерна, импорт составит 0,9 млн. тонн. Годовой баланс снижен с 123,7 до 122,8 млн. тонн, а внутреннее потребление повышено с 70,6 до 70,9 млн. тонн, экспорт достигнет 39,4 млн. тонн, что больше текущего сезона почти на 3 млн. тонн. Конечные остатки уменьшены с 13,7 до 12,5 млн. тонн.

Отдельно по пшенице на 2016-17 сезон прогноз скорректирован и выглядит следующим образом. Начальные запасы - 5,7 млн. тонн, производство - 72,5 млн. тонн, импорт - 0,6 млн. тонн. Пшеничный баланс будет равен 78,9 млн. тонн, все потребление составит 40 млн. тонн, экспорт - 27,4 млн. тонн, а конечные остатки - 11,4 млн. тонн.

Для следующего сезона прогноз изменен по некоторым показателям. Начальные запасы снижены с 12,5 до 11,4 млн. тонн, производство не изменилось - 67 млн. тонн, импорт - 0,6 млн. тонн. Пшеничный баланс уменьшен с 80,1 до 79 млн. тонн, а потребление снижено с 38,8 до 38,7 млн. тонн. Экспорт до 29,6 млн. тонн. Коечные переходящие остатки сокращены с 11,7 до 11,4 млн. тонн.

Ценовая ситуация

За май зерновые культуры в России изменили свои значения незначительно, в пределах долей процента, с направлением вниз в размере от 0,1 до 0,7%. На протяжении месяца на рынке наблюдатели и эксперты отмечали некоторое охлаждение как спроса, так и предложения зерна. Валютный фактор практически не сыграл никакой роли, так как доллар в течение месяца поднимался и падал, но в итоге к концу периода курс изменился к рублю незначительно. Май был занят интенсивной посевной кампанией. Возможно, производители зерна несколько охладели к торговле, занятые полевыми работами.

Мировой рынок тоже далеко не на пике активности. Основные мировые импортеры к началу нового сельскохозяйственного сезона еще не определились с собственными урожаями в новом году, по итогам которого будут строить свою торговую стратегию.

В мае, а именно с 24 апреля по 26 мая, в России пшеница 3 класса опустилась на 45 рублей, или на 0,5%, пшеница 4 класса на 30 рублей за тонну, или на 0,4%, а фуражная пшеница на 5 рублей за тонну, или на 0,1%. Продовольственная рожь упала на 50 рублей, или на 0,7%, ячмень - на 20 рублей за тонну, или на 0,3%, а кукуруза на 50 рублей за тонну, или на 0,7%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 24 апреля по 26 мая, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 28.04-26.05 + - 28.04-26.05 % Пшеница 3 класса (кл.23%) 9 515 9 505 9 480 9 480 9 470 -45 99,5 Пшеница 4 класса 8 135 8 125 8 100 8 115 8 105 -30 99,6 Продовольственная рожь 7 270 7 285 7 270 7 270 7 220 -50 99,3 Фуражная пшеница 7 190 7 210 7 195 7 200 7 185 -5 99,9 Фуражный ячмень 7 105 7 105 7 095 7 105 7 085 -20 99,7 Фуражная кукуруза 7 630 7 645 7 630 7 590 7 580 -50 99,3

С 24 апреля по 26 мая в американском эквиваленте пшеница 3 класса снизилась на 0,1 доллара, или на 0,1%, пшеница 4 класса не изменилась, фуражная пшеница повысилась на 0,4 доллара за тонну, или на 0,3%. Продовольственная рожь опустилась на 0,4 доллара за тонну, или на 0,3%, ячмень поднялся на 0,1 доллара за тонну, или на 0,1%, а кукуруза упала на 0,3 доллара за тонну, или на 0,2%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 24 апреля по 26 мая, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 28.04-26.05 + - 28.04-26.05 % Пшеница 3 класса (кл.23%) $167,0 $162,4 $165,8 $165,8 $166,9 -0,1 99,9 Пшеница 4 класса $142,8 $138,8 $141,7 $142,0 $142,8 0 100,0 Продовольственная рожь $127,6 $124,4 $127,2 $127,2 $127,2 -0,4 99,7 Фуражная пшеница $126,2 $123,2 $125,9 $126,0 $126,6 0,4 100,3 Фуражный ячмень $124,7 $121,4 $124,1 $124,3 $124,8 0,1 100,1 Фуражная кукуруза $133,9 $130,6 $133,5 $132,8 $133,6 -0,3 99,8

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

К концу мая у российских зерновых появился четкий, но умеренный нижний тренд. Продовольственная пшеница 3 и 4 классов сбросила десятку рублей, а фуражная чуть больше. Больше всего потеряла продовольственная рожь, а ячмень и кукуруза опустились в меньшей динамике. В некотором смысле падение зерновых культур было обусловлено не рыночным, а валютным фактором. Рубль к доллару укрепился за период с 57,5 до 56 рублей за доллар. Несмотря на снижение в национальной валюте, зерновые выросли в американском номинале.

С 19 по 26 мая в России пшеница 3 класса опустилась на 10 рублей, пшеница 4 класса на 10 рублей за тонну, а фуражная пшеница на 15 рублей за тонну. Продовольственная рожь потеряла 50 рублей, ячмень поднялся на 20 рублей за тонну, а кукуруза снизилась на 10 рублей за тонну.

С 19 по 26 мая в американском эквиваленте пшеница 3 класса повысилась на 1 доллар, пшеница 4 класса на 0,8 доллара за тонну, фуражная пшеница на 0,6 доллара за тонну. Продовольственная рожь не изменилась, ячмень поднялся на 0,5 доллара за тонну, а кукуруза на 0,8 доллара за тонну.

Экспорт

По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 сезоне по 21 мая составил 32552,6 тыс. тонн с повышением объема на 0,03% к прошлому сезону, в том числе пшеницы 25081,2 тыс. тонн с увеличением на 6,3%. Кукурузы экспортировано 4515,3 тыс. тонн, на 2,9% больше, ячменя 2675,4 тыс. тонн, меньше на 36,5%. В мае ушло на экспорт 1573,1 тыс. тонн зерна (+7,6% к периоду с 1 по 21 мая 2016 г.), в т. ч. пшеницы - 1 154,2 тыс. т (+10,5%), кукурузы - 269,2 тыс. т (- 10,5%), ячменя - 128,5 тыс. т (+48,5%).

Казахстан

Посевная кампания

К началу летнего сезона посевная кампания в Казахстане уже близится к завершению. Более высокий уровень осадков в этом году вызвал небольшое снижение темпов сева, но они вполне сопоставимы с результатами прошлого года. Напомним, к началу массового сева зерновых культур в северных регионах республики в хозяйствах имелось 1754110 тонн семенного зерна, что превышает прошлогодний уровень на эту дату на 84814 тонн (1669296 тонн в 2016 году).

По данным Минсельхоза, к началу лета яровыми колосовыми в Казахстане засеяли 12530,1 тыс. га, что составляет 87,5% запланированных площадей. На этот же период прошлого года сев зерновых в республике был выполнен на 89,6%. При этом кукурузой на зерно засеяно 127 тыс. га - 89,8% запланированных площадей.

Посев масличных выполнен на 88,7%, при этом в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Южно-Казахстанской областях масличными засеяно 100 и более процентов площадей.

Напомним, в 2017 году сельхозкультуры в Казахстане планируется разместить на площади почти 22 млн. га, что на 311 тыс. га больше, чем в 2016 году. Площади весеннего сева составят 18,5 млн. га. Разница приходится на озимые культуры и пары.

Расширяются площади под зернофуражные культуры (ячмень, овес, кукуруза на зерно, горох, нут) на 206 тыс. га, крупяные - на 32 тыс. га, масличные - на 60 тыс. га, кормовые культуры - на 593 тыс. га, сахарная свекла - на 7 тыс. га.

Сокращаются посевы водозатратных культур, в том числе риса почти на 2 тыс. га и хлопчатника на 4,6 тыс. га, пшеницы - на 338 тыс. га. В целом под зерновыми будет занято более 15 млн. га, в том числе под пшеницей - около 12 млн. га.

Прогнозы экспертов

25 мая опубликован новый отчет Международного Совета по зерну (IGC). В нем скорректирован прогноз по зерну и отдельно по пшенице для Казахстана в 2016-17 сезоне и обозначены перспективы на будущий сезон. Для текущего сезона при начальных запасах в 3,2 млн. тонн производство будет на уровне 19,4 млн. тонн (ранее оно было снижено с 21 млн. тонн), импорт остался прежним - 0,1 млн. тонн, общий сезонный баланс будет равен 22,8 млн. тонн, потребление достигнет 10,6 млн. тонн, в том числе на фураж с 5,1 млн. тонн. Прогноз экспорта сокращен до 8,2 млн. тонн, (ранее были показатели сначала в 9,8, а затем в 8,6 млн. тонн). Конечные запасы зерна составят 3,9 млн. тонн.

Отдельно по пшенице прогноз IGC для Казахстана в мае снизился по показателям производства, потребления, общему балансу, экспорта и конечным запасам. В 2016-17 сезоне начальные запасы составят 2,6 млн. тонн, производство 15 млн. тонн, импорт 0,1 млн. тонн. Общий пшеничный баланс прогнозируется на уровне 15 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели 7,1 млн. тонн. Экспорт пшеницы упал до 7,1 млн. тонн, а ранее снижался с 8,9 до 7,7 млн. тонн. Конечные запасы будут в рамках 3,2 млн. тонн.

Для следующего 2017-18 сезона прогноз IGC по пшенице для Казахстана ниже практически по всем статьям, чем в текущем году. Начальные запасы составят 3,2 млн. тонн, производство 13,3 млн. тонн, импорт 0,1 млн. тонн. Общий пшеничный баланс прогнозируется на уровне 16,6 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели 6,8 млн. тонн. Экспорт пшеницы упал до 7 млн. тонн. Конечные запасы эксперты определили в 2,8 млн. тонн.

А в общем, по зерну в следующем году при начальных запасах в 3,9 млн. тонн (3,6 - прошлые данные), будет произведено 17,5 млн. тонн зерна (16,7) при его импорте в 0,1 мгн тонн. Общий годовой баланс составит 21,5 млн. тонн (20,5). Внутреннее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели - 10,1 млн. тонн (9,9), экспорт 7,9 млн. тонн (7,4), а конечные запасы 3,5 млн. тонн (3,2).

Динамика запасов зерна

В апреле затраты зерна к марту снизились более чем на 200 тыс. тонн. По данным Агентства РК по статистике, в республике на 1 мая хранилось 9149406 тонн зерна, а на 1 апреля - 10330201 тонна. В итоге в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь с 1 апреля по 1 мая запасы зерновых в Казахстане уменьшились на 1180795 тонн, или на 11,4%.

За апрель объем продовольственного зерна в Казахстане уменьшился с 7423587 до 6433519 тонн, на 990068 тонн, или 86,6%, а фуражных зерновых с 1146155 до 961777 тонн, на 184378 тонн, или 83,9%. Запасы семенного зерна остались почти на том же уровне, уменьшившись на 6349 тонн, с 1760459 до 1754110 тонн, или 99,6%.

Динамика объемов зерна в Казахстане с 1 апреля по 1 мая 2017 года, в тоннах

Всего на 1 апреля Всего на 1 мая Май к апрелю + - Май к апрелю % Всего зерновые культуры 10 330 201 9 149 406 -1180795 88,6 на продовольствие 7 423 587 6 433 519 -990068 86,6 на семена 1 760 459 1 754 110 -6349 99,6 на фураж 1 146 155 961 777 -184378 83,9

В апреле зафиксирована наибольшая относительная убыль казахстанского ячменя. В отличие от других периодов, ячменя из зернового баланса выбыло больше, чем обычно и в абсолютных размерах - меньше, чем пшеницы всего на 200 тыс. тонн. Это связано вкупе с внутренним потреблением и со взрывным экспортным спросом на эту культуру.

За апрель объем пшеницы уменьшился на 926198 тонн, с 8648151 до 7721953 тонн, или 89,3%, кукурузы на 14610 тонн, с 82728 до 68118 тонн, или 82,3%, а риса на 23942 тонны, с 174615 до 150673 тонн, или 86,3%.

Ячменя стало меньше на 724189 тонн, с 982205 до 258016 тонн, или 26,3%, ржи на 10642 тонны, с 23406 до 12764 тонны, или 54,5%, овса на 14923 тонны, с 151272 до 136349 тонн, или 90,1%.

Запасы гречихи сократились на 3694 тонны, с 41467 до 37773 тонн, или 91%, а проса на 4264 тонны, с 26936 до 22672 тонн, или 84,2%.

Смеси колосовых убыла 14631 тонна, с 82516 до 67885 тонн, или 82,3%.

Динамика объемов зерна в Казахстане с 1 апреля по 1 мая 2017 года в разрезе отдельных культур

Всего на 1 апреля Всего на 1 мая Май к апрелю + - Май к апрелю % Всего зерновые культуры 10 330 201 9 149 406 -1180795 88,6 Пшеница 8 648 151 7 721 953 -926198 89,3 Кукуруза 82 728 68 118 -14610 82,3 Рис 174 615 150 673 -23942 86,3 Ячмень 982 205 258 016 -724189 26,3 Рожь 23 406 12 764 -10642 54,5 Овес 151 272 136 349 -14923 90,1 Гречиха 41 467 37 773 -3694 91,0 Просо 26 936 22 672 -4264 84,2 Смесь колосовых 82 516 67 885 -14631 82,3

С 1 апреля по 1 мая зерно из ведущих зерновых регионов убывало в равной относительной пропорции, а в абсолютных показателях наибольшие затраты зерна были в Акмолинской области. Также здесь остаются наибольшие запасы зерна.

В апреле объем зерна в Акмолинской области уменьшился на 343750 тонн, или на 11,5%, а доля в общем балансе составила 28,9%, в Костанайской области на 277019 тонн, или на 11,6% с долей в 23,2%. В Северо-Казахстанской области запасы зерна сократились на 303846 тонн, или на 11,6% с долей в 25,4%.

Всего в трех областях зерна стало меньше на 924615 тонн, на 11,43%, остаток составил 7091028 тонн, или 77,5% от общего количества зерна в республике. Объемы зерна, находящегося на хранении в крестьянских и фермерских хозяйствах, на 1 мая в Северо-Казахстанской области - 428999 тонн. В Костанайской - 477029 тонн и в Акмолинской - 344237 тонн.

Динамика зернового баланса в Казахстане с 1 апреля по 1 мая 2017 года по регионам, в тоннах

Всего на 1 апреля Всего на 1 мая В том числе в крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 апреля Май к апрелю + - Май к апрелю % % к общему балансу Весь Казахстан 10 330 201 9 149 406 1 780 692 -1180795 88,6 100,0 Акмолинская 2 987 853 2 644 103 344 237 -343750 88,5 28,9 Костанайская 2 398 225 2 121 206 477 029 -277019 88,4 23,2 Северо-Казахстанская 2 629 565 2 325 719 428 999 -303846 88,4 25,4 В трех областях всего 8 015 643 7 091 028 1 250 265 -924615 88,43333 77,5

Биржевая торговля зерновыми

Во второй половине мая торговля зерновыми культурами на бирже ЕТС оживилась. С 12 по 19 мая в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической торговли состоялась 1 сделка по пшенице 4 класса на базисе EXW с поставкой на элеваторе и продано 25000 тонн этой зерновой по цене 42000 тенге за тонну на сумму 1050000000 тенге.

С 19 по 26 мая в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической торговли прошло 5 сделок с продажей 14200 тонн пшеницы 3 и 4 классов на сумму 564137130 тенге. Все сделки были реализованы на экспортном базисе DAP ст. Cарыагаш.

С 26 мая по 2 июня в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической торговли сделки были в среду и пятницу, все по пшенице 4 класса на разных базисах поставки. В итоге состоялось 4 сделки по этой пшенице с продажей 13120 тонн на сумму 1649883280 тенге.

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

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На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 48400 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 83500 тенге за тонну, высшего сорта - по 86000 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 81100 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 48900 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины - за 52400 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 34900 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 86000 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 83500 тенге и по 81000 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 46600 тенге, пшеницу выше 27% клейковины - за 48600 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 33400 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 82000 тенге за тонну, а 1-го сорта - по 72500 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 70500 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 48300 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 51500 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 33200 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 83800 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 81300 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 78800 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 49300 тенге, ячмень - по 34600 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 85500 тенге за тонну, 1 сорт - 83000 тенге за тонну, 2 сорт - 80500 тенге за тонну.

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 48100 тенге, пшеница выше 27% клейковины - 51300 тенге за тонну. Ячмень - 35400 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 85800 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 83300 тенге и по 80800 тенге за тонну.

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 45300 тенге за тонну, ячмень – 35700 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 49900 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 88600, 86100 и 83700 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 87700, 85200, 82700 тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 54500 тенге за тонну. Ячмень - по 36500 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 90000 тенге за тонну, 1 сорт - 87500 тенге за тонну. По 85000 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 54200 тенге за тонну, а ячмень второго класса - по 36700 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 91100 тенге, 1 сорт торгуется в районе 88600 тенге, 2 сорт - 86100 тенге за тонну.

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 55200 тенге за тонну, а ячмень - 37600 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 92300, 89800 и 87300 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 53600, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 90200, 87700 и 85200 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 54800 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 90900, 88400 и 85900 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 54500 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 90000 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 87500 и по 85000 тенге за тонну соответственно.

Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $172-177, пшеницу с клейковиной 27-30% - 179-183, ячмень – 130-132, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 279-284, 255-260, 230-235 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $156-160, пшеницу выше 27% клейковины - $161-166, ячмень - за $112-116, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $272-278, $248-252 и $223-228 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $178-182, пшеница с клейковиной 27-30% - 184-189, ячмень – 135-140, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 283-288, 259-264 и 235-240 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $163,-168, пшеница с клейковиной 27-30% - 169-175, ячмень – 123-127, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 280-284, 252-257 и 229-233 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $240-243, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 249-254, ячмень – 201-206, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 343-349, 320-325 и 295-300 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $181-185 с клейковиной выше 27% - $188-192, ячмень - $141-145. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $297-301, $272-277 и $249-254 за тонну.

Справка: 1 доллар = 313.17 тг, 1 eвро = 351.28 тг, 1 рубль = 5,52 тг, 1 фунт стерлингов = 402,8 тг.

Алимбек Габитов



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