Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 29.03.2017 года

Наименование станции пшеница 3 класса, с клейковиной пшеница 4 класс пшеница 5 класс Ячмень мука Условия поставки 23-24% 27-30% - 2 класс в/с 1 сорт 2 сорт Продажа Продажа Продажа Продажа Продажа Продажа Продажа Продажа ст. Петропавловск (ЮУЖД) 160-165 165-170 130-135 - 116-121 277-282 252-257 228-233 DAP ст. Сары-агаш 181-186 187-192 151-156 - 138-143 286-291 262-267 238-243 DAP ст. Луговая 177-182 183-188 147-152 - 134-139 283-288 259-264 235-240 DAP ст. Тобол 169-174 175-180 140-145 - 128-133 286-290 258-263 234-239 DAP порт Актау 185-190 191-196 155-160 - 144-149 300-305 276-281 252-257 FOB cт. Бекабад 199-204 205-210 169-174 - 158-163 312-317 288-293 264-269 СРТ cт. Хайратон 244-249 253-258 217-222 - 206-211 348-353 324-329 300-305 СРТ ст. Кудукли 252-257 258-263 222-227 - 209-214 351-356 327-332 303-308 СРТ ст. Сарахс 0 0 0 - 165-170 0 0 0 -

Зерновой рынок Казахстана остается в плену неблагоприятных обстоятельств

Цены на зерновые культуры снижаются, экспорт падает, внутренний рынок потребления зерна ограничен и не растет. Так можно вкратце описать состояние зернового рынка в феврале-марте этого года. Первое - валютный фактор, тенге укрепляется и держит цены в узде. Второе - внешние обстоятельства. Самый крупный потребитель казахстанского ячменя - Иран, не закупает ячмень и пшеницу 3-го класса, так как в стране субсидируется производство местной зерновой. Третье - падающий мировой рынок зерна. И четвертое - самые высокие за пять лет зерновые запасы, которые давят на рынок. Все это не позволяет смотреть на перспективы рынка слишком оптимистично, хотя ситуация может измениться в лучшую сторону, пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».



Мировой рынок



По итогам февраля и части марта котировки пшеницы в США, Франции и Британии снизились практически в равной степени. Кукуруза и соя на американской площадке опустились еще глубже пшеницы, во Франции кукуруза немного подросла, а рапс упал. В феврале доллар рос к евро на фоне оптимистичных заявлений нового президента США Дональда Трампа о новой индустриализации страны и привлечения в ее экономику инвестиций, и возвращения многих производств. Но потом что-то пошло не так, росло противодействие оппозиции, а вместе с ним падали ожидания инвесторов, и в марте доллар пошел вниз. Такая же ситуация случилась и с курсом доллар/фунт, но с той разницей, что в смычке с евро он за период проиграл, а в отношении к фунту пока остался в выигрыше. Все эти валютные колебания стали немаловажным фактором в ценообразовании на мировом зерновом рынке. Высокая волатильность доллара к российскому рублю добавила неопределенности на этом рынке, поскольку Россия становится экспортным лидером пшеницы в мире, и уровень ее предложений в цене и объемах влияет на весь рынок.



Прогнозы экспертов



В мартовском отчете USDA повысил прогноз мирового экспорта пшеницы для 2016-17 сезона на 2,03 млн. тонн, до 181,02 млн. тонн. Прогноз экспорта Аргентины повышен на 1,2 млн. тонн, до 10,1 млн. тонн, прогноз Австралии на 1 млн. тонн, до 25,5 млн. тонн. Для других экспортеров прогноз либо уменьшен, либо оставлен на уровне февраля. Эксперты увеличили прогноз мирового урожая пшеницы в 2016-17 сезоне с 748,24 до 751,1 млн. тонн, что на 15,8 млн. тонн выше прошлого сезона. Конечные запасы выросли в отчете до рекорда в 249,9 млн. тонн с 248,6 млн. тонн и против прошлого сезона с 240,3 млн. тонн.



Прогнозы экспорта от Международного Совета по зерну для пшеницы более скромные. Он оказался позитивным для зерна в целом и практически нейтральным отдельно для пшеницы. Производство зерна в феврале повышено с 2094 до 2102 млн. тонн, торговля - с 340 до 342 млн. тонн, потребление - с 2062 до 2069 млн. тонн. В итоге, конечные остатки увеличились всего на 1 млн. тонн, с 507 до 508 млн. тонн. Все данные баланса значительно превышают показатели прошлого года, кроме торговли. В этом году мировой зерновой оборот будет на 3 млн. тонн ниже.



Отдельно по основным странам-производителям зерна в 2016-17 сезоне оценка производства увеличена для ЕС, России, Канады и Аргентины, Австралии, Китая и Украины, но снижена для США. Экспорт зерна в разной степени повышен для Аргентины, Австралии, США, а уменьшен для России, Канады, ЕС.



По пшенице для 2016-17 сезона у IGC более умеренные и разнонаправленные изменения. Производство повышено на 3 млн. тонн, с 749 до 752 млн. тонн. Объем торговли поднялся на 2 млн. тонн, с 166 до 168 млн. тонн, а уровень потребления повышен на 2 млн. тонн, с 736 до 738 млн. тонн. В результате всех изменений и корректировок конечные остатки не изменились - 235 млн. тонн. Для 2015-16 сезона данные остались прежние. Производство пшеницы в прогнозе скорректировано до 736 тонн, торговля - до 164 тонн, потребление - до 720 тонн, а переходящие остатки - до 221 млн. тонн.



По кукурузе для 2016-17 сезона увеличено производство на 3 млн. тонн, с 1042 до 1045 млн. тонн, уровень торговли остался прежним - 135 млн. тонн, потребление повышено на 2 млн. тонн, с 1026 до 1028 млн. тонн, конечные запасы - на 1 млн. тонн, с 224 до 225 млн. тонн.



Ценовая динамика



Напомним, с 30 декабря 2016 года по 17 февраля 2017 года в Лондоне котировки пшеницы повысились с 170,8 до 182,9 доллара за тонну, или на 7,1%, в Париже с 177,6 до 181,7 доллара за тонну, или на 2,3%, а в Чикаго с 149,9 до 167,4 доллара за тонну, или на 11,7%. Кукуруза в США выросла с 138,3 до 147,6 доллара за тонну, или на 6,7%, а соя с 368,9 до 383,3 доллара за тонну, или на 3,9%. Рапс в Париже снизился с 431,9 до 423,25 евро за тонну, или 2%, а кукуруза с 175,25 до 171,25 евро за тонну, или на 2,4%.



За неделю с 17 по 24 февраля в Лондоне котировки пшеницы опустились с 182,9 до 179,8 доллара за тонну, в Париже поднялись с 181,7 до 182,7 доллара за тонну, а в Чикаго снизились с 167,4 до 164,6 доллара за тонну. Кукуруза в США упала с 147,6 до 145,7 доллара за тонну, а соя с 383,3 до 376,3 доллара за тонну. Рапс в Париже опустился с 423,25 до 410,25 евро за тонну, а кукуруза упала с 171,25 до 170,75 евро за тонну.



С 24 февраля по 3 марта котировки пшеницы в США повысились и отыграли свое падения неделей раньше, но в меньшей динамике. В Британии котировки опять снизились, а во Франции продолжали укрепляться, но в меньшей степени, чем неделей раньше. Кукуруза и соя в США поднялись. В Европе рапс вырос, а кукуруза упала. Доллар на валютном рынке за период сначала падал, потом поднялся и в итоге вырос к евро. К фунту доллар повысился более значительно. В итоге американская валюта тормозила подъем европейской пшеницы в своем эквиваленте. За неделю с 24 февраля по 3 марта в Лондоне котировки пшеницы опустились с 179,8 до 178,5 доллара за тонну, в Париже поднялись с 182,7 до 183,2 доллара за тонну, а в Чикаго с 164,6 до 166,6 доллара за тонну. Кукуруза в США выросла с 145,7 до 149,6 доллара за тонну, а соя с 376,3 до 381,2 доллара за тонну. Рапс в Париже повысился с 410,25 до 419 евро за тонну, а кукуруза с 170,75 до 169 евро за тонну.



С 3 по 10 марта динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои в США была отрицательной. В Европе все было по-другому. Британская пшеница практически не изменилась, а французская зерновая дала рост в пределах процента. Рапс в Париже за период снизился, а кукуруза, наоборот, подросла. Доллар на валютном рынке за период резко падал, потом также резко поднимался, но в конечном итоге немного сдал к евро. К фунту доллар в течение всей недели рос беспрерывно. За неделю с 3 по 10 марта в Лондоне котировки пшеницы снизились с 178,5 до 178,4 доллара за тонну, в Париже повысились с 183,2 до 184,4 доллара за тонну, а в Чикаго опустились с 166,6 до 161,8 доллара за тонну. Кукуруза в США упала с 149,6 до 143,2 доллара за тонну, а соя с 381,2 до 369,8 доллара за тонну. Рапс в Париже снизился с 419 до 412,25 евро за тонну, а кукуруза выросла с 169 до 172,5 евро за тонну.



С 10 по 17 марта котировки пшеницы в США снизились, как и на предыдущей неделе. В Европе пшеница выросла по-разному, британские котировки в большей степени, а французские в меньшей степени. В Чикаго кукуруза повысилась, а соя опустилась. Рапс в Париже за период снизился, а кукуруза, наоборот, подросла. Повышению пшеницы в Европе способствовал падающий к европейским валютам доллар. С 10 по 18 марта американец снизился с 0,8218 до 0,8149 фунта за доллар и с 0,949 до 0,9288 евро/доллар. Это значительно укрепило европейскую пшеницу в американском эквиваленте.



За неделю с 10 по 17 марта в Лондоне котировки пшеницы поднялись с 178,4 до 182,3 доллара за тонну, в Париже с 184,4 до 185,3 доллара за тонну, а в Чикаго опустились с 161,8 до 160,3 доллара за тонну. Кукуруза в США выросла с 143,2 до 144,4 доллара за тонну, а соя упала с 369,8 до 367,4 доллара за тонну. Рапс в Париже снизился с 412,25 до 407,25 евро за тонну, а кукуруза выросла с 172,5 до 172,25 евро за тонну.



За период с 17 по 24 марта котировки пшеницы в США и Франции снизились в разной степени, а британская пшеница выросла. Наибольшим образом провалились французские котировки. Весь период доллар катился вниз к евро и фунту, укрепляя европейскую пшеницу, однако французская пшеница падала быстрее, чем укреплялся евро. Стоит отметить, для французской пшеницы сдерживающий фактор для роста, в виду конкуренции на зерновом рынке со стороны России и Украины. Ее позиции немного окрепли, и на последних египетских тендерах было куплено несколько партий из Франции. В Чикаго кукуруза снизилась вместе с соей. Рапс и кукуруза в Париже упали в различной динамике. За неделю с 17 по 24 марта в Лондоне котировки пшеницы поднялись с 182,3 до 183,1 доллара за тонну, в Париже опустились с 185,3 до 166,75 доллара за тонну, а в Чикаго с 160,3 до 156 доллара за тонну. Кукуруза в США упала с 144,4 до 140 доллара за тонну, а соя упала с 367,4 до 358,5 доллара за тонну. Рапс в Париже снизился с 407,25 до 401,5 евро за тонну, а кукуруза с 172,25 до 172 евро за тонну.



В итоге со 2 февраля по 24 марта 2017 года в Лондоне котировки пшеницы опустились с 185,7 до 183,1 долларов за тонну, или на 1,4%, в Париже с 182,3 до 179,1 доллара за тонну, или на 2,3%, а в Чикаго с 159 до 156 долларов за тонну, или на 1,9%. Кукуруза в США упала с 144,2 до 140 долларов за тонну, или на 3%, а соя с 381,5 до 358,5 доллара за тонну, или на 6%. Рапс в Париже снизился с 412,75 до 401,5 евро за тонну, или 2,7%, а кукуруза повысилась с 170,25 до 172 евро за тонну, или на 1%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах со 2 февраля по 24 марта (в долларах за тонну)

02.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 + - за период % за период Пшеница СВОТ Чикаго 159 165 167,4 164,6 166,6 161,8 160,3 156 -3,0 98,1 LIFFE Лондон 185,7 184,7 182,9 179,8 178,5 178,4 182,3 183,1 -2,6 98,6 MATIF Париж 182,3 182,5 181,7 182,7 183,2 184,4 185,3 179,1 -3,2 98,2 Кукуруза СВОТ 144,2 147,2 147,6 145,7 149,6 143,2 144,4 140 -4,2 97,0 Соя СВОТ 381,5 389 383,3 376,3 381,2 369,8 367,4 358,5 -23 94,0

Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF со 2 февраля по 24 марта (в евро за тонну)

02.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 + - за период % за период Рапс, MATIF 412,75 422,25 423,25 410,25 419 412,25 407,25 401,5 -11,25 97,3 Кукуруза, MATIF 170,25 173,25 171,25 170,75 169 172,5 172,25 172 1,75 101,0

Россия



Экспорт российской сельхозпродукции ставится на широкие рельсы. И, возможно, вскоре Россия откроет для себя не менее значимое по объему направление для экспорта зерновых, масличных и других культур после Черноморского и Балтийского, а именно Азиатско-Тихоокеанский регион с вывозом зерновых и другой сельхозпродукции на растущие рынки Китая и других стран Юго-Восточной Азии. Тем более, это становится более актуальным сейчас, когда РФ получила официальную информацию о введении Турцией пошлин на ввоз российской продукции. Оказалось, что пошлина в 130% установлена только для пшеницы и кукурузы, а, например, для подсолнечного масла она составляет 36%, но есть дополнительные ограничения. При этом пошлины также введены и на ввоз бобовых, о чем раньше не сообщалось.



Российские чиновники и бизнесмены уже ищут новые рынки сбыта в Азии, Латинской Америке и Африке. Как показывает опыт последних лет, отечественным производителям удается увеличивать экспорт сельхозпродукции, несмотря на снижение поставок в Турцию.



29 марта в Минсельхозе России состоится подписание долгосрочного контракта на поставку в КНР российской сельхозпродукции.



Контракт будет подписан при участии главы Минсельхоза России Александра Ткачева между российско-китайской компанией ООО «Экспортная Продовольственная Торговля» и резидентом «Зоны развития Циньхуандао» китайской компанией «Китайско-европейское сельскохозяйственное развитие». Поставки будут осуществляться в рамках реализации инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор Россия - Китай», поддержанной главами России и Китая.



В настоящий момент ведется подготовка к отправке первого поезда, который прибудет в конечную точку маршрута во второй декаде апреля 2017 года, где будет организована официальная торжественная церемония по его приемке.



Напомним, в июне 2016 года российское ООО «Забайкальский зерновой терминал» и китайская Muyang Holdings Cо., Ltd подписали соглашение о создании инфраструктурной части проекта «Новый сухопутный зерновой коридор Россия-Китай». Оно предусматривает строительство Забайкальского зернового терминала (Забайкальск - Манчжурия), мощности которого будут рассчитаны на перевалку до 8 млн. тонн в год зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также 29 узловых элеваторов.

Посевная кампания



Во второй половине марта посевная кампания в России набирала обороты и расширяла свою географию. К 24 февраля к весенним полевым работам подключился Центральный федеральный округ.



По данным МСХ РФ, на 24 марта яровой сев в целом по стране проведен на площади 679,6 тыс. га, или 1,3% к прогнозу (в 2016 г. - 773,2 тыс. га), в том числе площадь сева яровых зерновых культур составила 511,1 тыс. га (в 2016 г. - 584,9 тыс. га). В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 489,7 тыс. га, или 7,9% к прогнозу (в 2016 г. - 484,4 тыс. га). В Северо-Кавказском федеральном округе - 181,9 тыс. га, или 10,1% к прогнозу (в 2016 г. - 268,3 тыс. га). В Центральном федеральном округе посеяно 8 тыс. га, или 0,1% к прогнозу (в 2016 г. - 20,5 тыс. га).



По состоянию на 24 марта в целом по Российской Федерации подкормлено 6,5 млн. га (в 2016 г. - 6,9 млн га), или 37,4% к площади сева озимых зерновых культур. В том числе в Южном федеральном округе - 3,9 млн га, или 64,6% к площади сева, в Северо-Кавказском федеральном округе - 1,2 млн га, или 52,2% к площади сева, в Центральном федеральном округе -1,3 млн га, или 34% к площади сева, в Приволжском федеральном округе – 170,4 тыс. га или 3,8% к площади сева, в Северо-Западном федеральном округе - 19,3 тыс. га, или 19,3% к площади сева. В Краснодарском крае и Республике Адыгея проводится повторная подкормка озимых зерновых культур.



В Краснодарском крае, Республике Крым и Ростовской области приступили к севу ранних овощей, в сельскохозяйственных предприятиях посеяно 6,9 тыс. га (3,4% к прогнозу). В Республиках Адыгея, Крым, Кабардино-Балкария и Ростовской области приступили к посадке раннего картофеля, в сельскохозяйственных предприятиях посажено 1,3 тыс. га (0,4% к прогнозу).



Прогнозы экспертов



В последнем февральском отчете IGC от 23 февраля эксперты оставили без изменений прогноз производства зерна в России - 113,4 млн. тонн, но снизили экспорт на 1,2 млн. тонн, с 37,9 до 36,7 млн. тонн, и повысили конечные остатки зерна на 0,6 млн. тонн, с 13,3 до 13,9 млн. тонн.



USDA в своем мартовском отчете оставил прогнозы экспорта для России в неизменном виде - 28,5 млн. тонн. В 2015-16 сезоне было 25,54 млн. тонн. Не были изменены относительно февральского отчета и прогнозные показатели производства пшеницы в России - 72,5 млн. тонн, потребления - 39 млн. тонн и конечных запасов - 11,1 млн. тонн.



Ценовая ситуация



За февраль в России снизились все зерновые культуры в разной степени, кроме продовольственной ржи, которая укрепилась. С одной стороны падение объясняется хорошим предложением зерновых на основе рекордного урожая, еще один фактор - валютная конъюнктура. Доллар в первой половине февраля падал к рублю, а во второй в основном поднимался, но в итоге остался в минусе к российской валюте. Это подвигло цены на зерновые в рублях к снижению. В американском эквиваленте все российские зерновые поднялись, кроме кукурузы, которая сдала и в рублях, и в долларах.



В последнюю неделю февраля, с 24 февраля по 3 марта, больше всего потеряла продовольственная рожь и зерно на фураж - пшеница, ячмень и в меньшей степени кукуруза. Продовольственная пшеница 3 и 4 классов упала в равной динамике. За весь февраль в ценах больше всех проиграло фуражное зерно - пшеница и особенно кукуруза. Продовольственная пшеница 3, 4 классов и ячмень снизились в меньшей степени, в некоторой степени благодаря экспортному спросу.



Всего с 27 января по 3 марта в американском эквиваленте пшеница 3 класса повысилась на 3,1 доллара за тонну, или на 1,8%, пшеница 4 класса на 1,9 доллара за тонну, или на 1,3%, фуражная пшеница на 0,4 доллара за тонну, или на 0,3%. Продовольственная рожь поднялась на 4,4 доллара за тонну, или на 3,4%, ячмень на 2,2 доллара за тонну, или 1,8%, а кукуруза опустилась на 2,1 доллара за тонну, или 1,5%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 27 января по 3 марта, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 24.02-03.03 + - 24.02-03.03 % Пшеница 3 класса (кл.23%) $170,8 $174,6 $175,4 $178,9 $179,2 $173,9 3,1 101,8 Пшеница 4 класса $141,5 $144,2 $145,0 $147,7 $148,0 $143,4 1,9 101,3 Продовольственная рожь $129,9 $132,2 $136,1 $139,0 $139,3 $134,3 4,4 103,4 Фуражная пшеница $128,6 $131,1 $131,5 $133,9 $133,8 $129,0 0,4 100,3 Фуражный ячмень $125,7 $128,0 $129,6 $132,3 $132,6 $127,9 2,2 101,8 Фуражная кукуруза $138,5 $140,6 $138,7 $141,4 $141,1 $136,4 -2,1 98,5

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».



В первой декаде марта в России все зерновые культуры снизились в разной степени, как и неделей раньше. Зерно упало и в американском номинале в более значительной динамике, так как за этот период доллар к рублю укрепился.



С 10 по 17 марта падение составило от 15 до 75 рублей за тонну. Наибольшим образом снизилась фуражная пшеница, чуть в меньшей степени ячмень. Продовольственная пшеница 3, 4 классов и кукуруза опустились почти в одинаковой мере, а меньше всего потеряла продовольственная рожь. Пока объемы экспорта российской пшеницы за июль-февраль 2016-17 сезона не превышают показатели прошлого сезона.



За период с 10 по 17 марта в России пшеница 3 класса снизилась на 40 рублей за тонну, пшеница 4 класса - на 25 рублей за тонну, а фуражная пшеница - на 60 рублей за тонну. Продовольственная рожь не изменилась, ячмень опустился на 40 рублей за тонну, а кукуруза на 45 рублей за тонну.



С 10 по 17 марта в американском эквиваленте пшеница 3 класса выросла на 3,1 доллара за тонну, пшеница 4 класса - на 2,7 доллара за тонну, фуражная пшеница - на 1,8 доллара за тонну. Продовольственная рожь поднялась на 3 доллара за тонну, ячмень на 2,1 доллара и кукуруза - на 2,2 доллара за тонну.



Экспорт



По данным Федеральной таможенной службы России, по состоянию на 22 марта в текущем 2016-2017 сезоне из России было экспортировано 26878 тыс. тонн зерновых культур. Это на 1,8% ниже, чем за тот же период прошлого сезона - 27375 тыс. тонн. Объем экспорта пшеницы за сезон составил 20638 тыс. тонн, с повышением на 3% к прошлому сезону, кукурузы - 3831 тыс. тонн, ячменя - 2217 тыс. тонн.

Казахстан

Подготовка к посевной кампании



На 1 марта, согласно данным статистики, сельхозпроизводителями было заготовлено 1771383 тонн зерна на семена, из которых 1433116 тонн - пшеница, 234243 тонны - ячмень. Уровень заготовки семян в этом году на данный период превышает прошлогодний. В 2016 году на семена было отложено 1691312 тонны зерна, в том числе 1391533 тонны пшеницы и 220535 тонн ячменя.



В этом сезоне сельскохозяйственными культурами будет засеяно почти 22 млн. га, что на 311 тыс. га больше, чем в 2016 году. Площади весеннего сева составят 18,5 млн. га. Такие данные привел на заседании Правительства РК первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов. «В соответствии с новой Госпрограммой для насыщения внутреннего рынка отечественной продукцией, повышения загрузки перерабатывающих и комбикормовых предприятий и укрепления кормовой базы животноводства начаты следующие меры по диверсификации посевных площадей»,- сообщил К.Айтуганов.



Будут расширены площади под зернофуражные культуры на 206 тыс. га, крупяные - на 32 тыс. га, масличные - на 60 тыс. га, кормовые культуры - на 593 тыс. га, сахарная свекла - на 7 тыс. га. Сокращаются посевы водозатратных культур, в том числе риса почти на 2 тыс. га и хлопчатника на 4,6 тыс. га, пшеницы - на 338 тыс. га. В целом под зерновыми будет занято более 15 млн. га, в том числе под пшеницей около 12 млн. га.



На финансирование проведения весенне-полевых и уборочных работ выделен бюджетный кредит в сумме 60 млрд. тенге, в первоочередном порядке будут финансироваться масличные и кормовые культуры. В этом году будет особое внимание уделено качеству семян. В рамках Госпрограммы усовершенствован механизм поддержки семеноводства. С текущего года возобновлено субсидирование оригинальных и элитных семян, а семена первой репродукции будут субсидироваться только по приоритетным культурам и без минимальных норм.



В текущем году для субсидирования минеральных удобрений выделено 13 млрд. тенге, что на 2 млрд. тенге больше, чем в прошлом году. С началом ведения весенне-полевых работ проводится ежедекадный мониторинг отгрузки минеральных удобрений. Необходимый объем дизтоплива на весну - 375 тыс. тонн, из них на март - 148 тыс. тонн. На март утверждена цена на уровне 105 тенге за литр. С учетом расходов операторов средняя цена дизтоплива для сельхозпроизводителей составляет порядка 120 тенге за литр при рыночной цене 130 тенге.



Прогнозы экспертов



30 марта опубликован новый отчет Международного Совета по зерну (IGC) . В нем впервые представлены прогнозы на будущий 2017-18 сезон. В новом отчете в 2016-17 сезоне для Казахстана изменений в прогнозах нет, и данные годового зернового баланса остались прежними. В прошлом отчете для Казахстана значительно снижен прогноз производства зерна, общий сезонный зерновой баланс, экспорт и конечные остатки зерна, но повышен уровень внутреннего потребления за счет увеличения затрат зерна на фуражные цели. При начальных запасах в 3,2 млн. тонн производство снижено с 21 до 19,4 млн. тонн, импорт остался прежним - 0,1 млн. тонн, общий сезонный баланс уменьшен с 24,2 до 22,7 млн. тонн, потребление увеличено с 10,1 до 10,5 млн. тонн, в том числе на фураж с 4,6 до 4,9 млн. тонн. Прогноз экспорта сокращен с 9,8 до 8,6 млн. тонн, а конечные запасы зерна - с 4,3 до 3,6 млн. тонн.



В прошлом сезоне начальные запасы составили 3 млн. тонн, производство 17,5 млн. тонн, импорт - 0,1 млн. тонн. Общий баланс в прошлом году был на уровне 20,5 млн. тонн, потребление 9,3 млн. тонн, экспорт - 8,1 млн. тонн и конечные запасы 3,2 млн. тонн.



Отдельно по пшенице прогноз IGC для Казахстана в марте следующий. В 2016-17 сезоне начальные запасы составят 2,6 млн. тонн, производство 15 млн. тонн, импорт 0,1 млн. тонн. Общий пшеничный баланс в прошлом сезоне снижен с 19,5 до 17,6 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели - 7 млн. тонн. Экспорт пшеницы упал с 8,9 до 7,7 млн. тонн, а конечные запасы - с 3,7 до 2,9 млн. тонн.



Для следующего 2017-18 сезона прогноз IGC по пшенице для Казахстана ниже практически по всем статьям, чем в текущем году. При начальных запасах в 2,9 млн. тонн будет произведено 12,9 млн. тонн пшеницы при ее импорте в 0,1 млн. тонн. Общий годовой баланс составит 15,9 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели - 6,8 млн. тонн, экспорт - 6,5 млн. тонн, а конечные запасы - 2,7 млн. тонн.



А в общем по зерну в следующем году при начальных запасах в 3,6 млн. тонн будет произведено 16,7 млн. тонн зерна при его импорте в 0,1 млн. тонн. Общий годовой баланс составит 20,5 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели - 9,9 млн. тонн, экспорт - 7,4 млн. тонн, а конечные запасы - 3,2 млн. тонн.



Динамика запасов зерна



По данным Агентства РК по статистике, в республике на 1 февраля хранилось 13119083 тонны зерна, а на 1 марта - 11735865 тонн. В итоге в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь с 1 февраля по 1 марта запасы зерновых в Казахстане уменьшились на 1383218 тонн, или на 10,5%.



К 1 марта запасы зерна в этом году остаются выше уровня марта 2016 года, и разница между периодами увеличивается, как в абсолютных, так и в относительных показателях. Более того, к 1 марта в Казахстане запасы зерна в этом сезоне остаются самыми высокими за последние пять лет - 11735865 тонн.



Если на 1 января 2017 года в Казахстане было больше зерна, чем в прошлом году, на 1019012 тонны, или на 7,4%, то на 1 февраля к аналогичному периоду прошлого года на 1423403 тонны, или на 12,2%, а на 1 марта 2017 года к 1 марта 2016 года уже на 1578796 тонн. Разница за два месяца увеличилась на 559784 тонны. То есть в этом сезоне зерно убывает в меньших объемах.



В феврале уровень зерновых затрат снизился к январю как по продовольственному, так и по фуражному зерну. За февраль продовольственного зерна в Казахстане стало меньше на 1180063 тонны, с 9756319 до 8576256 тонн, или на 12,1%, фуражного зерна на 221240 тонн, с 1609466 до 1388226 тонн, или на 13,7%. В феврале продолжалась заготовка семенного зерна и хозяйства увеличили семенной фонд на 18085 тонн, или на 1%.

Динамика объемов зерна в Казахстане с 1 февраля по 1 марта 2017 года, в тоннах

Всего на 1 февраля Всего на 1 марта Март к февралю + - Март к февралю % Всего зерновые культуры 13 119 083 11 735 865 -1383218 89,5 на продовольствие 9 756 319 8 576 256 -1180063 87,9 на семена 1 753 298 1 771 383 18085 101,0 на фураж 1 609 466 1 388 226 -221240 86,3

К 1 марта за месяц в относительных показателях к прошлому месяцу наибольшим образом снизились запасы кукурузы и ячменя, а меньше всего гречихи и ржи.



За февраль пшеница уменьшилась в объеме на 1037763 тонны, с 10748099 до 9710336 тонн, или 90,3%, кукуруза - на 20031 тонну, с 127125 до 107094 тонн, или 84,2%, рис - на 31020 тонн, с 239844 до 208824 тонн, или 87%, ячмень - на 233291 тонну, с 1419900 до 1186609 тонн, или 83,6%. Ржи стало меньше на 2422 тонны, с 28557 до 26135 тонн, или 91,5%, овса - на 22904 тонны, с 200732 до 177828 тонн, или 88,6%, гречихи - на 4574 тонны, с 51187 до 46613 тонн, или 91,1%, проса - на 4441 тонну, с 34766 до 30325 тонн, или 87,2%, а смеси колосовых - на 17905 тонн, с 117057 до 99152 тонн, или 84,7%.



На 1 марта доля пшеницы в общем зерновом балансе увеличилась и составила 82,7%, а ячменя и кукурузы уменьшилась - 10,1% и 0,91%, риса - 1,8% и овса - 1,5%. Доля остальных культур и смеси колосовых составила примерно 3%, как и в прошлом месяце.

Динамика объемов зерна в Казахстане с 1 февраля по 1 марта 2017 года, в тоннах, в разрезе отдельных культур

Всего на 1 февраля Всего на 1 марта Март к февралю + - Март к февралю % Всего зерновые культуры 13 119 083 11 735 865 -1383218 89,5 Пшеница 10 748 099 9 710 336 -1037763 90,3 Кукуруза 127 125 107 094 -20031 84,2 Рис 239 844 208 824 -31020 87,0 Ячмень 1 419 900 1 186 609 -233291 83,6 Рожь 28 557 26 135 -2422 91,5 Овес 200 732 177 828 -22904 88,6 Гречиха 51 187 46 613 -4574 91,1 Просо 34 766 30 325 -4441 87,2 Смесь колосовых 117 057 99 152 -17905 84,7

В регионах республики объемы зерновых культур снизились повсеместно, кроме Атырауской области и Алматы, где зерна прибыло за счет внутриреспубликанских поставок зерновых культур. В феврале, так же как и в прошлом месяце, больше всего зерна в абсолютных и относительных показателях убыло из Северо-Казахстанской области. Наибольшие запасы зерна остаются в Акмолинском регионе.



В феврале запасы зерна в Акмолинской области упали на 368827 тонн, или на 10,1%, а доля в запасах составила 27,9%, в Костанайской области - на 339991 тонну, или на 10,7% с долей в 24,3%. В Северо-Казахстанской области запасы зерна снизились на 386343 тонны, или на 11,4% с долей в 25,6%.



В общем казахстанском балансе в трех областях количество зерна сократилось на 1095161 тонну, на 11,7%, и составило 9123111 тонн, или 78% от всего общего зернового баланса. Объемы зерна, находящегося на хранении в крестьянских и фермерских хозяйствах, на 1 января в Северо-Казахстанской области - 617138 тонн, в Костанайской - 699761 тонна и в Акмолинской - 416071 тонна.

Динамика зернового баланса в Казахстане с 1 февраля по 1 марта 2017 года, по регионам в тоннах

На 1 февраля На 1 марта В том числе в крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 марта Март к февралю + - Март к февралю % % к общему балансу Весь Казахстан 13 119 083 11 735 865 2 483 561 -1383218 89,5 100,0 Акмолинская 3 644 234 3 275 407 416 071 -368827 89,9 27,9 Костанайская 3 186 246 2 846 255 699 761 -339991 89,3 24,3 Северо-Казахстанская 3 387 792 3 001 449 617 138 -386343 88,6 25,6 В трех областях 10 218 272 9 123 111 1 732 970 -1095161 89,0 78

Биржевая торговля зерном



В феврале в секции сельхозпродукции ЕТС сделок по зерновым культурам было крайне мало. Только 13 февраля на ЕТС появилась целая серия сделок, в том числе на экспорт. На экспортном базисе DAP на границе Казахстана с Китаем ст. Достык было 3 сделки с продажей 5000 тонн по цене 64669,48 тенге за тонну на сумму 323347400 тенге. Еще 2 сделки по этой пшенице продано на базисе EXW по цене 50794,43586 тенге за тонну в объеме 2588 тонн на сумму 131456000 тенге. Заявки на покупку пшеницы 4 класса и ячменя 2 класса не были реализованы. Впервые в этом сезоне на продажу была выставлена рожь 1 класса, но не нашла покупателей.



В марте на ЕТС были торги только 9, 14 и 15 марта. 9 марта на бирже появились продавцы пшеницы 3 класса на базисе EXW с поставкой на элеваторе. Они предложили 10000 тонн этой пшеницы по цене 48000 тенге за тонну. В результате торгов пшеница 3 класса была продана по цене 48000 тенге за тонну в объеме 10000 тонн на сумму 480000000 тенге одной сделкой.



Во вторник, 14 марта, на ЕТС появились продавцы пшеницы 3 класса. В результате торгов продана пшеница 3 класса на базисе EXW с поставкой на элеваторе одной сделкой по цене 47000 тенге за тонну партией в 5001 тонну на сумму 235047000 тенге.



В среду,15 марта, в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической торговли была продана пшеница 4 класса на экспортном базисе DAP тремя сделками по средней цене 56192,54667 тенге за тонну партией 3000 тонн на сумму 168577640 тенге. Пшеница 3 класса реализована на местном базисе EXW с поставкой на элеваторе по цене 47000 тенге за тонну в объеме 5000 тонн на сумму 235000000 тенге.

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На данный момент сложились следующие внутренние цены:

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 49200 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 86700 тенге за тонну, высшего сорта - по 90500 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 82600 тенге за тонну.



В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 49700 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины - за 53200 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 35400 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 90500 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 86700 тенге и по 82500 тенге за тонну соответственно.



В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 47400 тенге, пшеницу выше 27% клейковины - за 49400 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 31900 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 87500 тенге за тонну, а 1-го сорта - по 83900 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 79700 тенге за тонну.



В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 49100 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 52300 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 34700 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 88500 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 85200 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 80700 тенге за тонну.



В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 49900 тенге, ячмень - по 35100 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 89500 тенге за тонну, 1 сорт - 85700 тенге за тонну, 2 сорт - 81500 тенге за тонну.



В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 48800 тенге, пшеница выше 27% клейковины - 52000 тенге за тонну. Ячмень - 35900 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 89800 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 85900 тенге и по 81900 тенге за тонну.



За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 45900 тенге за тонну, ячмень – 36200 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 50400 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 92600, 88700 и 84700 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 91700, 87800, 83100 тенге, соответственно.



На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 54900 тенге за тонну. Ячмень - по 37000 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 94000 тенге за тонну, 1 сорт - 90900 тенге за тонну. По 88000 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.



Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 54500 тенге за тонну, а ячмень второго класса - по 37200 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 95100 тенге, 1 сорт торгуется в районе 91600 тенге, 2 сорт - 88400 тенге за тонну.



В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 55500 тенге за тонну, а ячмень - 38100 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 96300, 92300 и 87300тенге за тонну.



В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 53900, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 94200, 91000 и 86200 тенге за тонну.



В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 55100 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 94900, 91600 и 86100 тенге за тонну.



В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 54900 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 95400 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 91600 и по 88000 тенге за тонну соответственно.

Экспорт



Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $177-182, пшеницу с клейковиной 27-30% - 183-188, ячмень – 134-139, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 283-288, 259-264, 235-240 долларов за тонну.



Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $160-165, пшеницу выше 27% клейковины - $165-170, ячмень - за $116-121, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $277-282, $252-257 и $228-233 соответственно.



На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $181-186, пшеница с клейковиной 27-30% - 187-192, ячмень – 138-143, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 286-291, 262-267 и 238-243 долларов за тонну.



На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $169-174, пшеница с клейковиной 27-30% - 175-180, ячмень – 128-133, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 286-290, 258-263 и 234-239 долларов за тонну.



На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $244-249, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 253-258, ячмень – 206-211, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 348-353, 324-329 и 300-305 долларов за тонну.



В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $185-190 с клейковиной выше 27% - $191-196, ячмень - $144-149. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $300-305, $246-281 и $252-257 за тонну.

Справка: 1 доллар = 314,79 тг, 1 eвро = 337,96 тг, 1 рубль = 5,59 тг, 1 фунт стерлингов = 391,44 тг.

Алимбек Габитов



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